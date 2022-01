Trinidad Jiménez insta a la CE a que lidere una "estrategia común" ante la gripe A

Ha instado a la unidad en la estrategia de vacunación, no sólo en detección

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha instado a la Comisión Europea a que "ejerza el liderazgo" que le corresponde en los países de la UE para que haya una "estrategia común" de vacunación contra la gripe A basada en "evidencias científicas".



La ministra ha intervenido en la reunión informal de ministros de Salud que, auspiciada por la Presidencia sueca, pretende alcanzar el consenso sobre qué grupos poblacionales deben ser vacunados contra este virus, que afecta ya a 6.000 europeos.



"Queremos que la Comisión Europea ejerza el liderazgo que tiene que ejercer y que haya una estrategia común de vacunación, no solamente en la identificación de los grupos de riesgo, sino también a la hora de hacer una plan de compra con los laboratorios", ha explicado.



La titular de Sanidad ha hecho hincapié en la necesidad de que los Veintisiete dispongan de la vacuna en la proporción que se haya decidido entre los países y, en que, además, tengan todos "un precio más o menos común" para este tratamiento. "Ésa sería la única manera de evitar que un ciudadano deje de preguntarse por qué en un país vacunan al cien por cien de la población y en otro se vacuna al diez por ciento", ha precisado.



Jiménez ha señalado que es necesario ponerse de acuerdo porque esta gripe afecta a "nivel global" y su comportamiento es "impredecible". Ha comentado que si no se logra el consenso para proceder a una adquisición de la vacuna centralizada, sí se debe alcanzar al menos una "compra armonizada".



Ha planteado además una "cuestión de solidaridad con el resto de países del mundo", porque si los países europeos abarcan la compra de vacunas estarán "creando un problema para el resto".



Advierte de la llegada del invierno



La ministra ha reconocido que ante la llegada del otoño y del invierno puede haber una mayor incidencia de la gripe y ha asegurado que la experiencia de países como Chile pueden "servir de modelo" a España para ver "cómo podemos reaccionar".



El documento informal que ha enviado la Comisión Europea sobre la pandemia, y que será abordado en este foro, también analiza los protocolos sanitarios sobre cómo deben de actuar los profesionales en cada momento, desde urgencias hasta los especialistas pasando por la red hospitalaria. "Tenemos que fortalecer nuestro sistema sanitario, que es lo que estamos haciendo en España", ha apostillado, para agregar que también los profesionales de la salud tienen que protegerse de una manera mayor a como lo venían haciendo en los últimos años.



Los Veintisiete discutirán sobre los protocolos en los centros trabajo de tal manera que "se pueda garantizar el funcionamiento de todos los servicios". El Ministerio de Sanidad pretende "intensificar el trabajo de los servicios sanitarios" para evitar posibles colapsos en hospitales y urgencias, que ya se producen con la gripe estacional.



Respuesta "eficiente"



"Se esperan más casos de gripe, todavía no sabemos cuántos porque hasta ahora la curva epidemiológica nos informa de que en España se recibe una media de diez o quince diarios", considerada, ha matizado, "relativamente baja".



La ministra ha recordado que, en colaboración con las Comunidades Autónomas, se ha respondido de una manera "eficiente" a todas las demandas de la ciudadanía. "Creemos que estamos en condiciones de poder seguir haciéndolo incluso pensando en cualquier escenario de futuro", ha enfatizado.



En cuanto a la aparición de algunos enfermos graves contagiados por el virus, y el primer fallecimiento en España, ha dicho que al aumentar el número de casos es normal que alguno surja con "mayor gravedad", pero ha vinculado todos con "grupos de riesgo" tales como embarazadas o personas con algún tipo de patología previa asociada.



El Gobierno ha encargado dosis de la futura vacuna contra la gripe A para cubrir a 18 millones de personas en otoño, con lo que se inmunizará a un 30% de la población, aunque se ha reservado un 10% adicional.