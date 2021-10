El 'nuevo presidente' de Honduras,, nombrado por el Congreso de su país en el cargo de Zelaya, algo que cuenta con el rechazo de la Comunidad Internacional, ha señalado en el programa '24 Horas' de Radio Nacional que "en ningún momento se ha roto el orden constitucional" en Honduras y "".Respecto a los disturbios ocasionados frente a las puertas de la Casa Presidencial , explica que había unas 1.500 personas manifestándose: "Tiraban piedras hacia dentro de la Casa Presidencial y el Ejercito los retiró del lugar donde estaban y ahí terminó el conflicto". Micheletti ha añadido que "".A la pregunta de si se considera un presidente constitucional y democrático, Micheletti ha afirma que su cargo es legítimo y que "quien violó la ley fue quien está fuera", refiriendose a Manuel Zelaya, expulsado del país tras el golpe de estado.Sobre el rechazo de la comunidad internacional al reciente cambio de Gobierno -entre ellos EE.UU España -, Micheletti asegura que ha sido una decisión a la que ha llevado "la falta de respeto del ex presidente a la ley del país" y añade que han seguido todos los juicios pertinentes para llegar a esa deteminación.Por su parte, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, ha anunciado que regresará a Tegucigalpa el jueves para cumplir su mandato presidencial, que concluye el 27 de enero de 2010."Voy para Tegucigalpa el próximo jueves. Que me espere el pueblo, que me espere el Ejército y los que quieren sacrificar este sistema" en Honduras, ha asegurado el depuesto presidente hondureño durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del SICA, en Managua.