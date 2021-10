La empresa AEG Live, organizadora de los 50 conciertos que iba a realizar Michael Jackson a partir de julio,que mostrarán el estado físico en el que se encontraba el cantante poco antes de su muerte. Según publica la revista The Hollywood Reporter , esas grabaciones incluyen hasta la última sesión del "Rey del pop", realizada el pasado miércoles en el Staples Center, de Los Ángeles, un día antes de la muerte de Jackson.Las imágenes darán o quitarán la razón a quienes defienden que Jackson se encontraba en forma y a punto para el que iba a ser su retorno a la escena musical por la puerta grande, o a los que sostienen que su estado de salud era de lo más precario.Según la publicación,, una posibilidad con la que ya muchos se frotan las manos, ya que el artista nunca editó un disco en directo."AEG gastó 30 millones de dólares para que todo esto fuera posible", dijo una fuente anónima de esa compañía a la revista. "El vídeo, la iluminación, el escenario... todo es extraordinario. Era la primera vez que se iba a usar una proyección en 3D que iba a asombrar a todo el mundo", añadió.La casa de subastas por internet eBay anunció este lunes que reembolsará a los usuarios el dinero de las entradas adquiridas para los conciertos que Jackson iba a ofrecer en Londres este verano.Esas entradas tuvieron el ritmo de venta más rápido de la historia en Londres, y se calcula que unas 750.000 personas las adquirieron por la vía oficial.La prensa estadounidense ha publicado quecon prescripción médica, la mayor parte de ellas por medio de su dermatólogo Arnold Klein, de Beverly Hills, detalla The Hollywood Reporter.Miembros de la familia de Jackson han mantenido en los últimos días que el cantante no estaba preparado para actuar en esos conciertos debido al abusivo uso de esas sustancias.