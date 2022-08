Trichet ve en el paro y el déficit "una buena razón" para hacer reformas estructurales en España

El presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, ha respaldado la posición del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, acerca de la necesidad de acometer reformas estructurales en la economía española.



En una entrevista en Radio Nacional, Trichet ha señalado que las dificultades que tiene España con un déficit que puede rondar el 10% del PIB y una tasa de paro que duplica la media europea "son una buena razón para llevar a cabo reformas estructurales".



La cabeza del BCE ha subrayado que comparte "el mensaje de cambio de Miguel Ángel Fernández Ordóñez". Trichet ha indicado que "es importante no perder la competitividad en la zona euro" al referirse a las subidas salariales porque afectarían a "la inflación a largo plazo".



Menos costes laborales y más competitividad



Con respecto a los costes laborales en España, el presidente del BCE afirma que "no pueden estar por encima de la media de la UE porque suponen una clara pérdida de competitividad".



Trichet ha apostado por tomar medidas para flexibilizar el mercado laboral ya que "la mano de obra cuesta mucho, por un lado, y por otro, cuesta mucho reducir el paro", en la misma línea, este lunes abogaba por abaratar el despido y recortar la protección social de los trabajadores.



El presidente del BCE ha insistido en que la "confianza" es clave en la presente situación de crisis y que espera terminar su mandato dentro de dos años y medio habiendo estado "a la altura de la responsabilidad" del cargo.



Trichet confía en "no perder la estabilidad de precios y estabilidad financiera" y ha recordado que no toma solo las decisiones y que el equipo monetario de la UE está integrado por 22 personas.