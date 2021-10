Estados Unidos no cree que las revueltas post-electorales en Irán compliquen los esfuerzos para llegar a un acuerdo con Teherán sobre su programa nuclear, ha asegurado la Casa Blanca.



Preguntado sobre la petición de Jamenei de poner fin a las protestas en Irán, el portavoz de la Casa Blanca Robert Gibbs ha asegurado: "Obama cree que quienes deseen que sus voces sean escuchadas deberían ser capaces de hacerlo sin miedo a la violencia".



Además, Gibbs se ha mostrado partidario de no interferir en la situación iraní, que ha calificado de "extraordinaria" y ha asegurado que no deben "actuar en un debate que está teniendo lugar en Irán entre los iraníes".



De esta manera, Gibbs ha mantenido la línea mantenida por EE.UU. en referente a Irán, asunto sobre el que el presidente estadounidense, Barack Obama, no ha adoptado una posición y se ha limitado a expresar su "profunda preocupación" con la situación en Irán.



Obama advierte: "El mundo observa"



Asimismo, Obama ha recordado a las autoridaes iraníes que "el mundo está mirando" su comportamiento en la crisis post-electoral. "En vista del contenido y el tono de algunas declaraciones, me parece muy importante que el gobierno iraní se da cuenta de que el mundo observa", ha dicho el presidente norteamericano en una entrevista en la cadena CBS.



"La forma en la que los líderes iraníes tratan a las personas que intentan ser escuchadas por medios pacíficos creo que da a la comunidad internacional una idea certera de lo que es Irán", ha añadido el presidente.



Gordon Brown considera "inaceptables" las palabras de Jamenei



La condena de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea a las autoridades iranís es unánime. El primer ministro británico, Gordon Brown, ha calificado de "inaceptables" las palabras de Jamenei.



Por su parte, el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, ha instado a Irán a evitar "lo irreparable", mientras la cancillera Angela Merkel, se ha mostardo "decepcionada" por la intervención de Jamenei.