El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reconocido este viernes que como jefe del Ejecutivo del país y secretario general del PSOEen las próximas elecciones europeas porque "siempre que hay unas elecciones en las que vota todo el mundoAsí lo ha puesto de manifiesto endonde ha pedido al PP queen estos comicios (algo a lo que apuntan todos los sondeos) porque "está muy seguro de ello y".Pide que haya una "participación razonable" el próximo domngo y espera que haya unaHa calificado de mala noticia el ascenso de la ultraderecha en Holanda , que ya ha celebrado sus elecciones europeas, y ha apuntado que la baja participación favorece el ascenso de partidos minoritarios.La crisis económica y los datos del paro también ha sido protagonistas en esta entrevista en la que el jefe del Ejecutivo ha calificado como "alentador" el último descenso en casi 25.000 personas en las listas de desempleo . Ha vaticinado, además, quemes, al tiempo que se seguirá creando empleo.El presidente del Gobierno ha explicado, después de que este jueves Rajoy dijera en TVE que pronto habrá noticias en el sector financiero ", que hay algunas cajas de ahorros "en problemas", aunque ha querido lanzar uny ha asegurado que a estas entidades el Ejecutivo les va a dar apoyo financiero para que puedan transitar "estos dos o tres años difíciles que tenemos por delante"."Vamos a hacer un esfuerzo de apoyarlas financieramente, de respaldarlas y también de, para que el sector tenga el tamaño que después de la crisis va a necesitar", ha aseverado. Sobre los bancos, ha puntualizado, "los grandes y los medianos" están aguantando bien.En cuanto al fque prepara el Gobierno, ha reiterado que el Ejecutivo ha enviado una propuesta para un decreto ley que incorpora la creación de este fondo al PP, puesto que quieren "acordarlo".Zapatero ha señalado que lo que quiere la patronal CEOE es abaratar el despido y que él no está dispuesto porque "ese es el camino fácil pero no lleva a dar más estabilidad al empleo". Él aboga por impulsar una flexibilización de las empresas en su negociación colectiva.Ha insistido en que el problema del paro es estructural porque parte del modelo productivo (principalmente el sector de la construcción) esReconoce que la tasa del paro es "fuerte" y "excesiva" pero también ha querido recordar que en períodos de creación de empleo, España crea muchos puestos de trabajo.Preguntado por la polémica del uso del Falcon de las FF.AA para sus viajes a mítines , Zapatero haseñalado que "hablar de seguridad es muy delicado" y que es "partidario del uso transparente de los medios públicos".En su opinión, es un debate "incómodo" para los que tienen que garantizar la seguridad y que "siempre termina en demagogia".y ha destacado que él nunca introdujo en el debate político el asunto de la seguridad cuando era líder de la oposición porque en España hay dos amenazas terroristas, ha puntualizado, la de ETA y de la del terrorismo islamista.Cree que es llamativo que el PP, en su opinión, no haya centrado su campaña en la crisis y el paro y lo achaca a que con estos argumentos el PP perdió el debate sobre el estado de la Nación.Ha querido destacar, eso sí, como algo muy psoitivo que la lucha antiterrorista no haya entrado en la campaña de las europeas.Ha aprovechado también para defender a la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, tras las críticas recibidas por calificar de "acontecimiento histórico para el planeta" la coincidencia de Zapatero como presidente de turno de la UE y Obama como presidente de los EE.UU.Zapatero ha asegurado que mantendrá supara que continúe al frente de la Comisión Europea porque ha tenido una relación fructífera con él y porque se trata del candidato de Portugal.De forma más ditendida, Zapatero ha afirmado que un" anticipa una Liga más interesante, porque si hay más competición "tendrán más méritos las victorias" del Barcelona.