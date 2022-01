Situación "aterradora"

El máximo tribunal de Corea del Norte ha iniciado este jueves el juicio a dos periodistas estadounidenses que fueron detenidas hace tres meses en la frontera norte del país, sin que hasta el momento haya trascendido ningún detalle del proceso.Euna Lee y Laura Ling, ambas de origen asiático y empleadas de Current TV , medio digital de San Francisco (EE.UU.), fueron detenidas el 17 de marzo en la frontera con Chinanorcoreanas.Por este motivo, cargos por los que, de acuerdo a las leyes de Corea del Norte, se enfrentan a una condena de hasta diez años de trabajos forzados.Sin embargo, expertos surcoreanos creen que serán liberadas al término del proceso.Hasta el momento, Corea del Norte sólo ha revelado que el jucio comenzaría a las 3 de la tarde hora local (6:00 GMT) en Pyongyang, capital del país.Desde el momento de la detención,, que tan sólo han podido recibir la visita del embajador de Suecia en la capital norcoreana, uno de los pocos países con legación en el hermético Estado.Se cree que las acusadas están asistidas en el juicio por un abogador defensor norcoreano y que, de acuerdo al procedimiento en el régimen comunista, no tendrán derecho a apelar la decisión del alto tribunal.El día de su detención, Lee y Ling viajaron junto con un guía chino y un cámara a la frontera natural del río Duman que separa China y Corea del Norte para tomar imágenes en un lugar desde donde se podía observar Corea del Norte.Aunque no se sabe mucho de lo sucedido, Corea del Norte alega que entraron ilegalmente en su territorio, aunqueLa dos periodistas fueron trasladadas poco después a Pyongyang donde han permanecido detenidas en una situación queSu detención fue anunciada públicamente el 31 de marzo, una semana antes del lanzamiento de un cohete de largo alcance que supuso a Pyongyang una condena del Consejo de Seguridad de la ONU.Desde entonces, Corea del Norte ha tomado una postura más desafiante hacia EEUU y sus aliados y se teme que pueda utilizar el caso de las periodistas como instrumento para dialogar con el ensayo nuclear del pasado 25 de mayo sobre la mesa El presidente surcoreano, Lee Myung-bak, ha advertido este jueves a Pyongyang de que no ganará nada con sus provocaciones y quecon una nueva resolución para que "deje comportarse de esa manera", ha informado la agencia Yonhap.El medio para el que trabajan, Current TV, sus familiares y propio Departamento de Estado de EEUU han sido prudentes en sus declaraciones sobre la detención y procesamiento de las periodistas para no irritar al régimen comunista.Sus familias piden una rápida liberación ya quede cuatro años.La justicia norcoreana ha cambiado poco desde el nacimiento de la nación comunista en 1948 y los informes de Human Right Watch todavía hablan de torturas, ejecuciones sumarias y prisiones donde se realizan trabajos forzados y se cree que hay cientos de miles de personas.El caso de Lee y Ling podría alargarse más que otros precedentes, lo que podría deberse a la actual tensión en la península coreana y al aparente proceso de sucesión del régimen de Kim Jong-il.Anteriormente, el gobernador de Nuevo México, el demócratay en 1994 ya participó en conversaciones para liberar, tras dos semanas, a un piloto que cayó en territorio norcoreano.