Las cosas parecen ponerse feas por momentos para el, Gordon Brown.no sólo le vienen de la oposición. TambiénSegún publica The Guardian en su página web, un grupo de diputados laboristas críticos con la forma en la que está gestionando el escándalo por el abuso del sistema de gastos parlamentarios manejanLa. De esta forma, el nuevo primer ministro estaría al menos tres semanas en el cargo antes de que se suspendan las sesiones parlamentarias por las vacaciones estivales.El periódico británico también ha revelado este miércoles que estos mismos diputados laboristas díscolos están buscandodespués de las Elecciones Europeas, que se celebran este jueves 4 de junio en el Reino Unido.Según las encuestas, los laboristas pueden quedar por detrás, incluso, del partido anti-europeo UKIP.Estos parlamentarios, llamados blackbechers,a esta iniciativa, diez más de las que se necesitan para promover un cambio interno. Blackbecher es un término inglés que se usa para los diputados de la Cámara de los Comunes que no tienen ningún cargo ni en el Gobierno ni en la oposición y que precisamente por este motivo les resulta más fácil votar o hablar en contra de la política de su partido.Los signatarios piden la, Alan Johnson, un veterano político laborista procedente del ala sindical y que goza de amplias simpatías entre sus correligionarios, según informa Efe.Al anuncio del martes de la titular del Interior, Jacqui Smith, de que dejaría el cargo tras las elecciones de este jueves, este miércoles se ha sumado su colega para las Comunidades, Hazel Blears Al igual que muchos otros políticos de todos los partidos, las dos ministras laboristas se han visto implicadas en el escándalo del abuso del sistema de gastos parlamentarios, del que el propio Blair dijo esta semana que repugnaba a su "conciencia presbiteriana".Hasta los medios más afines al laborismo abandonan a Brown. The Guardian ha publicado un editorial demoledor del primer ministro."La verdad", escribe el periódico, "es quey de apoyo. El público lo ve. Su partido lo ve y también deben de verlo los miembros de su Gobierno aunque no se hayan aún armado de valor para decírselo".Y agrega: "Al laborismo le queda un año antes de las elecciones (generales). Su líder actual lo echaría a perder.recoge Efe.A muchos Gordon Brown les recuerda estos días al malhadado sucesor de la Dama de Hierro, John Major, aunque éste ganó por sus propios méritos unas elecciones generales en 1992 mientras que Brown, que sucedió a Tony Blair al frente del laborismo en junio del 2007, no ha sometido su liderazgo al veredicto de las urnas.