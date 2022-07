Karadzic pide la retirada de sus cargos por crímenes de guerra alegando un pacto de inmunidad

El ex líder serbobosnio Radovan Karadzic ha solicitado al Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) la retirada de los cargos en su contra basándose en un supuesto pacto de inmunidad acordado en 1996 con EEUU.



El asesor legal de Karadzic, Peter Robinson, ha explicado en una rueda de prensa frente al TPIY que "Karadzic presentó esta mañana una moción para que se le retiren los cargos basado en el pacto que acordó con Richard Holbrooke (un diplomático estadounidense) según en cual no sería juzgado en el TPIY".



Karadzic está acusado de once cargos de crímenes de guerra, entre ellos genocidio y lesa humanidad presuntamente cometidos durante la guerra de Bosnia (1992-95).



Holbrooke, actual representante especial de EEUU para Afganistán y Pakistán, fue mediador de EEUU en los conflictos de la antigua Yugoslavia a mediados de la pasada década y uno de los artífices de los acuerdos de Dayton de 1995 que pusieron fin a la guerra de Bosnia (1992-95).



Robinson, que ha remarcado que el objetivo último de Karadzic es "evitar el juicio", ha especificado que en ese acuerdo, que "fue pactado entre el 18 y el 19 de julio de 1996 en Belgrado", se le prometía al ex líder de los serbios de Bosnia que no sería juzgado en La Haya si renunciaba a sus cargos públicos.



La moción, de 139 páginas, recoge documentos que Karadzic firmó en esa fecha, pero que no fueron suscritos por ningún representante de la administración estadounidense aduciendo "razones políticas", ha especificado Robinson.



"No solamente tenemos pruebas del mismo Karadzic, sino también de testigos presenciales (...) y de otras personas a las que Karadzic le comunicó el acuerdo, incluyendo miembros de su familia" y periodistas.



Robinson mantuvo que esperan poder confirmar ante los jueces "la existencia del acuerdo" a pesar de la "ausencia de documentación de la reunión elaborada por el gobierno estadounidense (...) a pesar de la presencia de siete miembros de su administración" durante el encuentro.



Una vista sobre el pacto de inmunidad



Karadzic y sus asesores legales solicitan a los jueces que celebren una vista que gire en torno a ese supuesto pacto de inmunidad, donde "puedan declarar testigos a favor y en contra, también Holbrooke", ha puntualizado Robinson.



El letrado ha declarado que Karadzic "no está reclamando su inmunidad como ex jefe de Estado, sino que reclama un acuerdo de cooperación, tal y como ha ocurrido en esta Corte, que se han retirado cargos como el de genocidio a cambio de cooperación" con el TPIY.



Robinson ha inforamdo de que la fiscalía tiene 14 días para contestar a la moción de Karadzic, quien a su vez contará con otros siete para rebatirla, tras lo cual los jueces tomarán una decisión al respecto.