El ex líder serbobosnio Radovan Karadzic ha rechazado pronunciarse sobre los once cargos de los que se le acusa ante el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), incluidos los de genocidio y crímenes de guerra.Ante esta situación, elen nombre del acusado para que pueda iniciarse el juicio, que aún podría demorarse varios meses.Ésta es la segunda audiencia del ex líder serbobosnio antes de su juicio y en ella se ha negado ante el presidente del tribunal, Iain Bonomy, a pronunciarse culpable o inocente respecto a los mismos."No me voy a pronunciar respecto a mi culpabilidad o inocencia", ha respondido Karadzic respecto al cargo de genocidio, en alusión a la falta de legitimidad que achaca el ex dirigente serbobosnio al Tribunal de La Haya.A continuación, el juez le ha preguntado que si su postura iba a ser la misma para todos los cargos y ha contestado que "por supuesto que sí".Tras explicarle el juez que las normas del tribunal le obligaban a introducir una declaración de no culpabilidad en nombre del acusado, Karadzic se ha permitido bromear entonces, asegurando que preferiría oír esas palabras al final del proceso, y no durante esta sesión prejudicial."¿Puedo tomarle la palabra?, ha preguntado el ex líder serbobosnio."¿Qué palabra?", ha dicho el magistrado."La de que soy no culpable", ha replicado Karadzic con una sonrisa.Karadzic, con traje oscuro y corbata, ha vuelto a presentarse sin abogado y ha rechazado que se le leyesen los cargos propuestos por la Fiscalía, además de acusar al TPIY de no representar a "la comunidad internacional", sino a "la OTAN,"."Yo he dejado de usar una identidad falsa y creo que todas las partes deberían hacer lo mismo", ha añadido Karadzic, que cuando fue detenido el pasado 21 de julio cerca de Belgrado se escondía bajo una gran barba blanca con el nombre del médico naturista Dragan Dabic Hace un mes, en su primera comparecencia ante la corte con sede en La Haya , Karadzic decidió retrasar 30 días su declaración de inocencia o culpabilidad, como le permitían las normas del TPIY.Hoy, el ex líder político serbobosnio ha justificado su negativa a pronunciarse sobre los cargosy que prefiere esperar a que la Fiscalía presente su nueva versión del acta de acusación, que sustituirá a la actual, emitida en el año 2000.Bonomy ha fijado la, cuando la Corte analizará las mociones presentadas por la Fiscalía y por el acusado, incluidas sus dudas sobre la jurisdicción del TPIY para juzgarle.Además, el juez ha instado a la Fiscalía a acelerar sus trabajos de cara a enmendar su acusación original, que data del año 2000. El fiscal ha avanzado que su oficina tiene previsto tener listo su nuevo documento para la última semana de septiembre.Previsiblemente, Karadzic volverá a hablar el 17 de septiembre de la supuesta inmunidad que, según él, le ofreció el ex asistente del secretario de Estado de EEUU durante el Gobierno de Bill Clinton, Richard Holbrooke, al final de la guerra de Bosnia (1992-1995).Tras el cambio de sala ordenado por el TPIY hace unos días, Bonomy -que ya presidió el juicio contra el ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic- ha sustituido al frente del proceso prejudicial al holandés Alphons Orie, cuya recusación fue solicitada por Karadzic alegando que tenía un "interés personal" en el caso.El ex mandatario serbobosnio afronta, entre otras, acusaciones depresuntamente perpetrados durante la guerra de Bosnia. Dentro de la lista destacan la muerte de casi 8.000 musulmanes varones, incluidos niños, en el enclave de Srebrenica en 1995 y el asedio de Sarajevo, en el que fallecieron miles de personas.Por el momento, se desconoce la fecha en la que comenzará el juicio, que aún podría retrasarse algunos meses, aunque el tribunal quiere evitar un proceso de varios años como el de Milosevic, truncado por su muerte en 2006.