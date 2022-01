El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, ha asegurado que la recomendación que han hecho las autoridades rusas a sus ciudadanos para que no viajen a España, y así evitar riesgo de contagio de gripe A (H1N1), es "de total inaceptabilidad" y ha mostrado su "rechazo absoluto"."Nuestra embajada ha tenido contacto directo con las autoridades rusas y yo hablé con el embajador ruso en Madrid yde su actitud", ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación en Bruselas.El jefe de la diplomacia española ha dicho que hay que aclarar si la recomendación de Moscú es "simplemente una manifestación del Ministerio de Sanidad, porque"."Creo que, como fue en el otro caso, se va a resolver rápidamente", ha añadido, en referencia a las restricciones que a principios de este mes impuso por Rusia a la importación de porcino español.Moratinos ha hecho estas declaraciones a su llegada al Consejo de ministros de Defensa y Exteriores de la UE reunido en Bruselas.Margaret Chan,en su rechazo a la medida rusa de sugerir a sus ciudadanos que no viajen a España para evitar contagios de la gripe AH1N1.Los ministros de sanidad están reunidos en Ginebra para debatir sobre si aumentan la alerta hasta el nivel 6 "No hay ninguna evidencia científica que justifique esa medida, a nivel técnico evitar los viajes no es eficaz, y así nos lo ha confirmado Chan, quien ha rechazado drásticamente la posición rusa", ha declarado la ministra española de Sanidad, Trinidad Jiménez, tras entrevistarse con Chan.Jiménez ha dejado clara su estupefacción por la decisión rusa, por lo que ha señalado que, en una reunión que mantendrá con la viceministra de Salud de ese país, Vernonika Skvortsova,La ministra aseguró, asimismo, que su colega de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, realizará gestiones diplomáticas para intentar convencer a Moscú de que anule dicha recomendación.Jiménez se encuentra en Ginebra para participar en la Asamblea Mundial de la Salud, el máximo órgano de decisión de la OMS, que estará centrada en la gestión de la inminente pandemia de nueva gripe.