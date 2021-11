El telescopio espacial Hubble ya tiene nueva cámara para retratar el cosmos

La tripulación del transbordador Atlantis ha concluído con éxito la primera jornada de trabajo para mejorar el funcionamiento del telescopio Hubble, que desde este viernes cuenta con una nueva y poderosa cámara para fotografiar el espacio.



Después de siete horas y 20 minutos de trabajo en el exterior del transbordador, en el espacio abierto, los astronautas John Grunsfeld y Andrew Feustel han logrado sustituir la vieja cámara del Hubble por una nueva capaz de escudriñar aún más profundo en el cosmos.



Los astronautas se han encontrado con algunos problemas para desatascar un cierre obstruido, pero finalmente han logrado sustituir la vieja cámara Wide Field Planetary, de quince años de antigüedad, por otra mucho más poderosa, del tamaño de un piano de pared.



La NASA ha dejado claro que con este nuevo instrumento, el telescopio, que ha transmitido a la humanidad imágenes increíbles de las profundidades del Universo antes invisibles para los telescopios en tierra, será capaz de captar fotografías más grandes, claras y detalladas.



Tras los trabajos de sustitución, la cámara vieja ha sido depositada en el Atlantis, que la devolverá a la Tierra, donde será expuesta en el Museo Espacial de Washington.



Esta es la quinta y última vez que un transbordador va al encuentro del Hubble, ubicado a más de 600 kilómetros de la Tierra, para reparaciones y mantenimiento.



Una misión peligrosa



El Hubble, puesto en órbita en 1990 durante un viaje del transbordador Discovery, ha completado ya más de 97.000 vueltas a la Tierra.



La misión que desarrolla el Atlantis es de una especial peligrosidad, pues el Hubble orbita en una zona donde hay presente mucha basura espacial.



De hecho, los astronautas del transbordador ha recibido la comunicación de que había un alto riesgo de que chocaran con los restos de un viejo satélite meteorológico chino, que fue destruido intencionadamente en 2007.



Sin embargo, la partícula, que no medía mas de un palmo, pasó a varios kilómetros de donde se encontraban.



"Una partícula del tamaño de un guisante podría hacer un agujero desastroso en el transbordador", ha dicho a la cadena ABC el ex astronauta Jeffrey Hoffman, poniendo de relieve la peligrosidad de la misión que desarrolla el Atlantis.



En caso de que ocurra algún accidente la NASA tiene un segundo transbordador, el Endeavour, listo en otra rampa del Centro Kennedy para partir en busca de los astronautas del Atlantis.



Grandes descubrimientos



El Hubble ha hecho grandes descubrimientos en el pasado, entre ellos el de calcular la edad del universo -13.700 millones de años-, determinar que virtualmente todas las galaxias mayores tienen agujeros negros en su centro, y el dato de que el proceso de formación de planetas es relativamente común.



El telescopio Hubble también permitió detectar por primera vez la presencia de moléculas orgánicas en la atmósfera de un planeta que orbita otra estrella que no es el Sol, y determinar que la velocidad de expansión del Universo se acelera, impulsada por una fuerza desconocida que compone más del 75% del Universo.