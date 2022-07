El PNV no elegirá a nadie para sustituir a Ibarretxe

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha anunciado este miércoles que la formación nacionalista no elegirá a nadie como jefe de la oposición para sustituir al ex lehendakari Juan José Ibarretxe, que este martes anunció que abandona la vida política, y ha asegurado que será el grupo parlamentario el que desarrollará el trabajo de oposición al nuevo Gobierno vasco en el Parlamento, liderado por Patxi López.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Urkullu ha afirmado que al PNV "le faltará un líder en el Gobierno vasco", pero que "no le va a faltar en las diputaciones y en muchos ayuntamientos", y ha destacado que el trabajo de la formación jeltzale "no se basa en una sola persona".

"No vamos a elegir a nadie, de ninguna manera. Nuestro trabajo no se basa en una persona. Nuestra fuerza es que nacimos de abajo hacia arriba, y tenemos muchos ámbitos de competencia y responsabilidad para trabajar en política", ha aseverado Urkullu.



Ha insistido en que el PNV tiene un grupo parlamentario y un portavoz, y dos miembros en la Mesa del Parlamento y coordinadores a nivel territorial. Además, ha añadido, hay un grupo que coordinará el grupo parlamentario y un grupo formado por 30 parlamentarios. "Tenemos mucho trabajo por hacer", ha destacado. Ibarretxe ha presentado este mismo miércoles su renuncia.



"La Ley de Consulta no fue sólo un planteamiento de Ibarretxe"



Ha dicho además que tanto la Ley de Consulta como la defensa del derecho a decidir, "no fueron tan sólo planteamientos de Ibarretxe", sino que también lo fueron del PNV, "y son bases aceptadas por el pleno del Parlamento vasco". "No son ya del PNV o de una sola persona, sino del Parlamento", ha añadido.

Urkullu ha reiterado que es el PNV el que llevará a cabo el trabajo de oposición al nuevo Gobierno vasco, aunque ha apuntado que su tarea no se limitará a la Cámara vasca porque, según ha dicho, "tenemos representación en las Cortes españolas, y debemos confluir lo que haremos en el Parlamento con lo que hagamos en el Congreso y en el Senado".



"El PNV no va a ser un espectador de esta sociedad. El PNV debe ser el principal partido para cambiar la sociedad y tiene sus instrumentos para ello", ha añadido.



Gobierno que nace "a la defensiva"



Iñigo Urkullu considera que el nuevo Gobierno vasco es un Ejecutivo nacido "a la defensiva" y que "no va a ser sólido", y ha destacado que "la verdadera razón" del acuerdo de investidura logrado entre PSE-EE y PP ha sido "quitar a Ibarretxe y al PNV del poder y, luego, ya veremos".

El líder jeltzale ha afirmado que, tras escuchar ayer los discursos, tanto del nuevo lehendakari como de los dirigentes de los partidos que votaron en favor de su candidatura, el Ejecutivo liderado por Patxi López es "el más débil que ha habido hasta ahora", porque, según ha dicho, "ayer se cumplió la ambición de Patxi López, pero con unos planteamientos llenos de contradicciones en los discursos".