Patxi López, primer lehendakari no nacionalista: "Quiero representar a todo el país"

Patxi López ha acabado con treinta años de gobierno del PNV en Euskadi al recibir la confianza del parlamento vasco para ser el próximo lehendakari del gobierno vasco en un pleno de investidura que ha supuesto también el fin de la vida política de su predecesor, Juan José Ibarretxe.



Con los 39 votos de PSE, PP y UPyD, López se ha convertido en el primer socialista en Ajuria Enea tras la experiencia de Ramón Rubial al frente del Consejo General Vasco, precedente del actual gobierno de Euskadi.



A la salida del pleno, López ha dicho que esta jornada es un "día muy especial para mucha gente a la que yo represento, pero a partir de ahora quiero representar a todo el país".



El nuevo lehendakari ha reconocido que ha habido "mucha emoción para mucha gente que ha luchado por esto toda su vida".



Frente a esta emoción están los 35 votos recibidos por Ibarretxe (30 del PNV, cuatro de Aralar y uno de EA) y la abstención de Ezker Batua, que dibujan un claro bloque nacionalista opuesto al nuevo ejecutivo, al que han calificado de 'frentista'.



Mano tendida



Para superar esta situación, López ha intentado en sus intervenciones de la tarde ofrecer una mano tendida, incluso físicamente, a este bloque, y especialmente al PNV, cuya postura respecto al nuevo gobierno se convierte en una incógnita tras la salida de Ibarretxe.



"No somos el frente españolista, somos vascos que tenemos una idea distinta de lo que es Euskadi", ha respondido al discurso de la mañana de su predecesor.



Más aún, a continuación ha querido dejar claro hasta donde puede llegar esa mano tendida: "Yo renuncio a imponer mi idea porque quiero pactar con todos lo mejor para Euskadi".



En cambio, el lehendakari socialista no renuncia a lo contrario, al "gran acuerdo para hacer país". "Eso obliga a reconocer al otro, eso obliga a ceder en ocasiones, eso obliga a no imponer un modelo al conjunto de la sociedad", ha recordado López, que ha insistido en su réplica en confrontar los "dos modelos" que a su juicio se enfrentaban este martes en el parlamento vasco.



Primeras palabras como lehendakari



En los pasillos de la Cámara, a preguntas de los periodistas, ha explicado que en su conversación con su predecesor, Juan José Ibarretxe, nada más producirse la votación, ha habido "palabras afectuosas".



"Por mi parte ha habido un reconocimiento a alguien que, aunque hayamos discutido mucho y hayamos tenido pareceres y opiniones muy contrapuestas, ha estado diez años al servicio de Euskadi y eso hay que reconocerlo", ha dicho.



López ha explicado que "vamos a poner en valor todo lo que haya sido bueno en el mandato de Ibarretxe; no hemos venido a romper nada sino a construir".



Respuestas al PNV



Este tono conciliador se ha quebrado sólo en dos ocasiones en sus intervenciones en el pleno. La primera, para responder a la acusación del portavoz del PNV, Joseba Egibar, de que los socialistas tenían planes alternativos para llegar a Ajuria Enea pero no los pudieron poner en práctica por los resultados.



"Ustedes tenían planes A, B, C, D...así hasta el alfabeto latino y llegaron hasta el cirílico; era Ibarretxe presidente con el tripartito, con el PSE, con el PP, les daba igual", ha denunciado.



Más alta se ha escuchado su indignación al responder a Ibarretxe sobre un comentario deslizado en su discurso."¿Cómo se puede decir que los socialistas vascos venimos a disolver la identidad de euskadi? ¿Hay alguien más de fiar que quienes por encima de su propio bienestar personal y familiar lo sacrifica todo por Euskadi?", se ha preguntado en voz alta.



Próximas citas



Tras este pleno no se producirá la tradicional recepción de la Casa Real a la presidenta del Parlamento vasco, ya que el Rey se encuentra de viaje oficial en el extranjero.



La certificación se entregará en mano en Madrid por uno de los letrados del Parlamento vasco y el decreto será firmado por el Rey en la Embajada Española en Riga, en Letonia.



Esta firma permitirá que, tanto en el Boletín Oficial del Estado como en el Boletín Oficial del País Vasco, se publique el Real Decreto con fecha 7 de mayo. La Audiencia del Rey a la presidenta del Parlamento vasco, Arantza Quiroga, se cerrará en próximas fechas.



Precisamente, la próxima cita oficial marcada en el calendario del nuevo lehendakari es la del próximo jueves a las 11:00 horas en la Casa de Juntas de Gernika, donde Patxi López jurará su cargo, bajo el roble.



Allí se éscenficiará por primera vez el cambio en Euskadi, al eliminar el nuevo lehendakari la expresión 'Ante Dios humillado', al considerarla anacrónica, algo que le ha valido las primeras críticas del bando nacionalista.