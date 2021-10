El BCE pondrá fin a los recortes de tipos con la bajada de este jueves, que situará la tasa en el 1%

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) decidirá una nueva reducción de un cuarto de punto de los tipos de interés en su reunión del próximo jueves, lo que situará la tasa en el mínimo histórico del 1%, que marcará el límite en el alivio de la política monetaria de la institución presidida por Jean Claude Trichet.



En este sentido, el banco estadounidense Citigroup considera que el BCE pondrá fin a los recortes de tipos en su reunión del próximo jueves en el 1% y que, a partir de ahí, llevará a cabo una gradual relajación monetaria mediante medidas no convencionales ya que los tipos de interés se mantendrán estables al menos hasta el primer trimestre de 2010.



"La mayoría del Consejo de Gobierno parece reticente a reducir la tasa principal de refinanciación por debajo del 1%", señalan los analistas del banco, que apuntan que cualquier nueva acción dirigida a aliviar las tensiones monetarias se llevará a cabo a través de "medidas no convencionales".



En este sentido, Citi sugiere que estas medidas irán encaminadas probablemente a ampliar sus operaciones de mercado abierto y quizás a proporcionar proyecciones a medio plazo sobre los tipos de interés, mientras que no esperan que la institución emisora imite a la Reserva Federal de EEUU o al Banco de Inglaterra y adquiera activos, al menos en los dos próximos meses, puesto que esta herramienta sólo sería utilizada si todas las demás fallan.



La unanimidad de los expertos respecto al previsible recorte de un cuarto de punto ha sido reforzada en reiteradas ocasiones por el presidente del Bundesbank y miembro del consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Axel Weber, quien ha reiterado que la institución emisora europea cuenta aún con "un pequeño margen de maniobra" para reducir los tipos de interés desde el 1,25% si fuera necesario, pero advirtió de que situar la tasa rectora de la eurozona por debajo del 1% implicaría el riesgo de provocar una paralización del mercado interbancario privado.



"Soy crítico con una reducción del tipo principal de refinanciación por debajo del 1% ya que implicaría que las entidades prácticamente no serían remuneradas por prestar y esto conlleva el riesgo de provocar la paralización del mercado interbancario privado", dijo Weber, quien señaló que unos tipos excesivamente bajos provocaría "distorsiones adicionales" en los mercados de financiación a corto plazo.