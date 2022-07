Felipe Calderón: "Quédense en sus casas, no hay lugar más seguro para no contagiarse"

"No hay lugar más seguro para no contagiarse que su propia casa"

El presidente Felipe Calderón ha aconsejado a los mexicanos a permanecer en sus casas del próximo viernes al martes 5 de mayo para evitar contagios de la gripe porcina, aprovechando los días de asueto decretados por su Gobierno. Además, las autoridades están preparando la evacuación de los turistas que hay en Cancún y Riviera Maya y que quieran marcharse. En la zona hay cerca de 3.500 españoles, aunque ninguno de ellos presenta síntomas de la enfermedad.



"Quiero exhortarlos, a todos sin excepción, a que en estos días de asueto que vamos a tener, en este puente que irá del 1 al 5 de mayo, te quedes en tu casa con tu familia", ha dicho Calderón en un mensaje a la nación, difundido por televisión.



"No hay lugar más seguro para evitar contagiarse del virus de la influenza porciana que tu propia casa", ha añadido. El mandatario ha repetido los consejos que han dado las autoridades sanitarias para que la población se proteja del virus, lavándose las manos constantemente, no saludar de mano ni de beso y acudir al médico en caso de una fiebre y dolor de cabeza repentinos.



Horas antes de este mensaje, el secretario de Salud, José Ángel Córdova, anunció la suspensión de las labores en la administración pública entre el viernes próximo y el 5 de mayo, como medida para frenar la epidemia de gripe porcina, y exhortó a las autoridades de los 32 estados y de los más de 2.500 municipios mexicanos a hacer lo mismo.



Calderón aseguró que aunque en ese intervalo de tiempo no habrá actividades "no fundamentales" del Gobierno y el sector privado, si habrá servicios esenciales para la sociedad, como policía, hospitales, Ejército, gasolineras, bancos, súpermercados, farmacias y hoteles.



Además, ha aprovechado el mensaje para expresar sus "profundas condolencias" a los familiares de quienes han fallecido por este mal, ocho confirmados. El mandatario ha pedido a los ciudadanos trabajar unidos para derrotar esta enfermedad, contra la que ha asegurado que hay medicamentos y camas hospitalarias suficientes para atender a los enfermos.



Ha explicado que por ahora es difícil establecer cuándo y cómo funciona. Sin embargo, ha dicho que se tiene "muy claro que desde finales de marzo y principios de abril comenzaron a detectarse casos en Estados Unidos y México de personas con síntomas parecidos a los de la gripe o más precisamente a los de la influenza común o estacional".