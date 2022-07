La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado el nivel de alerta por la epidemia de gripe porcina -'gripe nueva', según la recomendación de la Comisión Europea- hasta la fase cinco de un total de seis, lo que implica que ya ha habido contagio entre humanos en al menos dos países y coloca la enfermedad al borde la pandemia.



Así lo ha anunciado la directora general de la OMS, Margaret Chan, en una teleconferencia de prensa ofrecida desde Ginebra: "He decidido elevar el nivel de alerta de la gripe de la fase 4 a la fase 5", ha señalado Chan, subrayando que "el virus se extiende sin que haya signos de ralentización".



La responsable de la OMS ha querido resaltar que el mundo "está mejor preparado que nunca en la historia para afrontar una pandemia de gripe". "Por primera vez en la historia podemos seguir la pandemia en tiempo real", ha comentado, aunque ha recomendado que todos los países activen planes contra una posible pandemia y mantengan la máxima alerta.



Más antivirales



"Toda la Humanidad está bajo la amenaza de una pandemia", ha recalcado Chan, que ha destacado que la elevación del nivel alerta es una señal para instar a la acción a los Gobiernos y a la industria farmacéutica, a quien ha pedido que incremente la producción de antivirales.



La responsable de la OMS ha recordado que "los virus de la gripe son conocidos por ser impredecibles" y ha comentado que una pandemia con el actual virus puede ser con la enfermedad "desde leve hasta muy severa". Chan también ha señalado que una pandemia será mucho más devastadora y grave en los países en desarrollo y con menos recursos.



Según fuentes de la OMS citadas por la agencia Reuters, la organización internacional basa su decisión en que "las cosas están cambiando rápido", aunque señalan que por el momento no se plantea alcanzar el máximo nivel de alerta: "No creo que llegue al seis", ha dicho una de las fuentes.



La medida, no obstante, se produce solo 48 horas después de que la OMS elevara el nivel de alerta a la fase 4, que implica la transmisión de la enfermedad de persona a persona.



Casos confirmados



La OMS ha confirmado 148 casos de gripe porcina en todo el mundo, con víctimas mortales en Estados Unidos, donde ha muerto un bebé, y México, con siete fallecidos.



El resto de casos certificados por esta organización, que ofrece cifras bastante inferiores a las de los gobiernos de cada país, son 13 en Canadá, tres en Nueva Zelanda, cuatro en España, cinco en Reino Unido, dos en Israel, uno en Austria y tres en Alemania.