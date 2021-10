Egipto comienza a sacrificar miles de cerdos por temor a la nueva gripe

Para la ONU es un "error" porque la cepa no se ha encontrado en el cerdo

Las autoridades egipcias han comenzado este jueves a sacrificar miles de cerdos por todo el país como medida de precaución para hacer frente a la nueva gripe, o gripe porcina.



Muchos ganaderos han mostrado su disconformidad porque los expertos han asegurado que el virus H1N1 no se transmite por la ingesta de la carne de estos animales.



Egipto, país ya golpeado por la gripe aviar, teme que otro virus de la gripe se extienda rápidamente por todo el territorio, sobre todo por la altísima densidad de población que podría disparar los contagios.



Naciones Unidas critica la medida



Pero la ONU ha advertido de que el sacrificio previsto de hasta 400.000 cerdos es "un error" porque esta nueva cepa -una mezcla de virus porcino, aviario y humano- no ha sido encontrada en este animal.



Muchos ganaderos egipcios han denunciado que el Estado ha comenzado a confiscar cerdos, mientras que la agencia estatal MENA ha informado de que las autoridades también han sacrificado miles de aves por precaución.



"Nos han destruido. Los cerdos eran nuestro modo de vida", se lamentó una joven ganadero de 21 años cuya familia tiene una pequeña granja con unos 25 cerdos en El Cairo. "Se los han llevado. Los han secuestrado. Y los han golpeado y también a nosotros. Han dicho que se los llevarán al matadero y los matarán allí", ha dicho esta joven, que dice que no le han dado ninguna compensación.



En la primera fase se han sacrificado decenas de cerdos en Egipto. Algunos granjeros se los llevaron a las afueras para intentar esconder a los animales de las autoridades, pero al final los encontraron y los mataron, ha explicado un funcionario local y algunos vecinos.



El ministro de Agricultura, Amin Abaza, ha informado de que las autoridades ya se han incautado de más de 1.000 animales. Según ha indicado, serán sacrificados en los próximos días y la carne será congelada.



Para todo ello, el Gobierno ha solicitado la ayuda del Ejército, ya que todo este proceso podría llevar un mes.