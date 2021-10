Facebook, la mayor red social del mundo con 200 millones de usuarios, ha publicado los resultados de la primera votación de sus miembros sobre las normas de funcionamiento del sitio y en la que ha destacado la baja participación.

Sólo 600.000 usuarios de Facebook, apenas 0,3% del total, ha votado en la consulta. La cifra contrasta con la habitual actividad en la red, donde 100 millones de personas entran diariamente y 20 millones de usuarios actualizan su perfil al menos una vez al día.



Un 74,4% de los que votaron se ha pronunciado a favor de los últimos cambios introducidos en los documentos de gobierno del sitio y que supondrán, entre otras cosas, que son los usuarios y no la red social los que tienen la propiedad de los contenidos publicados.



La red social había fijado un mínimo de participación del 30% de sus usuarios, unos 60 millones, para que la votación fuera vinculante, pero estas nuevas normas estaban ya en vigor.



Facebook no descarta reducir el criterio al 30% en futuras votaciones



"Esperábamos tener una mayor participación que en este voto inaugural, pero es importante recordar que la consulta era nueva para los usuarios como también lo era para Facebook", ha dicho Ted Ullyot, consejero general de la red social.



Algunos miembros han lamentado que Facebook no hubiera informado lo suficiente sobre la consulta y que muchos de los usuarios de la página no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo.



A finales del pasadp mes de febrero , Facebook reaccionó a las críticas sobre los cambios en sus términos de uso y anunció que los usuarios tendrían en el futuro más control sobre la red social y podrían, incluso, votar sobre sus políticas de funcionamiento. La medida fue la reacción de la empresa a la primera "revolución" dentro de la red social desatada a principios de año.



Miles de usuarios protestaron o, incluso, cancelaron sus cuentas porque Facebook modificó su normativa, adquiriendo mayor control sobre la información publicada por sus miembros en la página, incluso si estos se habían dado ya de baja en la red.



Facebook acabó volviendo a sus antiguos términos de uso y anunció una revisión a fondo del proceso, que incluiría esta consulta popular.