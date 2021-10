Los nuevos vicepresidentes segundo y tercero del Gobierno, Elena Salgado y Manuel Chaves, se han estrenado este miércoles en su primera sesión de control al Gobierno donde han tenido que contestar a varias preguntas de la oposición, principalmente del PP, que ha lanzado duras críticas a ambos.



El diputado popular Juan Manuel Moreno ha preguntado a Chaves cuáles son las funciones de su nueva vicepresidencia de Cooperación Territorial pero antes de eso le ha acusado de dar "su primera espantá" en el Senado y de estar en el Gobierno porque "Zapatero lo tenía que sacar urgentemente de Andalucía, ofreciéndole una salida de lujo".



Chaves ha señalado que esperaba "más elegancia" por parte de los 'populares' y ha espetado al diputado que "no dé lecciones de credibilidad cuando su candidato popular en Andalucía ha perdido todas las elecciones a las que se ha presentado".



El nuevo ministro ha explicado que en el Gobierno se trabaja en equipo ante las dudas de quien se encargará de negociar el nuevo modelo de financiación autónomica.



Salgado aboga por la reforma del sistema financiero



Elena Salgado también ha tenido que hacer frente a tres preguntas de la oposición, dos del PP, que han acusado a la nueva vicepresidenta de no aterrizar y de no hacer frente a la situación real de la economía española. Le han preguntado sobre las previsiones económicas y el sistema financiero.



En este sentido, la vicepresidenta económica del Gobierno ha anunciado que el Ejecutivo va a iniciar con las entidades de crédito, "que así lo han pedido", un proceso de reestructuración para fortalecer el sistema financiero, que "en sus primeras etapas contará si es preciso con la ayuda de los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD) de bancos y cajas, y "otras medidas" para las que recabará el "consenso y colaboración" del PP.



La sucesora de Pedro Solbes ha defendido que el sistema financiero español se está defendiendo "bastante bien" de los devastadores efectos de la crisis, gracias a la excelente tarea de supervisión del Banco de España, aunque no puede ser "totalmente inmune", lo que ha obligado al Gobierno a tomar medidas para garantizar la "financiación estable" para las entidades.



También ha explicado que entre las prioridades del Gobierno se encuentra trabajar en pro de la recuperación de la confianza perdida así como mejorar el acceso al crédito tanto para las familias como para las empresas, para lo cual trabajan ya de manera coordinada el Ejecutivo, el regulador bancario y las propias entidades de crédito.