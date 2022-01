El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha afirmado este martes que no tiene "tiempo que perder" en hablar de lasurgida tras los presuntos insultos que vertió contra el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.Lapolémica surgió en Francia después de que el diario "Libération" publicara que Sarkozy afirmó ante un grupo de diputados que"¿Creen ustedes que esto es lo único que tengo que hacer?", ha afirmado Sarkozy a los periodistas que le preguntaron sobre la polémica en Niza, al sureste del país, donde acudió para pronunciar un discurso sobre la seguridad.El presidente ha denunciado "eldurante este fin de semanacuando hay problemas que solucionar, como el paro juvenil, la inseguridad, los problemas sociales"."Que se pueda perder el tiempo en cosas tan grotescas me deja estupefacto", afirmó.La frase, que ha sido matizada por el entorno de Sarkozy, quien ha señalado que fue sacada de contexto, sirvió para que la ex candidata socialista a la presidencia Ségolène Royal enviara una carta de excusas a Zapatero , lo cual ha amplificado la polémica.Ségolène Royal, pidió perdón Zapatero, para atajar los "patinazos verbales" del jefe de Estado francés, Nicolas Sarkozy, y porque "es un amigo". La líder socialista criticó la "arrogancia" y la "falta de educación" del presidente francés, al que reprochó no haberse excusado rápidamente ante Zapatero, incluso en el caso de que sus palabras hubieran sido malinterpretadas