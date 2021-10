El presidente de Cepyme,, considera "importantísimo" regular la morosidad de las Administraciones Públicas que. Un aspecto que, a su juicio, es fundamental junto con la mejora de la liquidez que es "básica".En una entrevista en Radio Nacional, Bárcenas ha subrayado que hay que afrontar unsobre la morosidad. Una propuesta que Cepyme pondrá sobre la mesa esta tarde a las siete en su reunión con la vicepresidenta de Economía,Salgado también se encontró el miércoles con el líder de UGT que consideró la reunión "fructífera" y con el de CC.OO. que pidió "menos fotos y más cocina" para impulsar el diálogo social. Esta tarde a las cinco, la ministra también se va a reunir con el presidente de la CEOE,El líder de Cepyme ha recordado que las empresas "no son entidades financieras" y que no se pueden realizarentre las propias empresas, sobre todo de las grandes hacia las pequeñas". Bárcenas ha señalado que los empresarios tienen que centrarse en su actividad y que para salir de la crisis económica hay que mejorar la competitividad.Con respecto a las declaraciones del gobernador del Banco de España sobre la Seguridad Social , Bárcenas apunta que los datos son "bastante agoreros" y queporque se le hace caso "pocas veces" y, a su juicio, sus predicciones son "serias y responsables" y si no se tienen en cuenta "mal nos va a ir".Desde su punto de vista la crisis económica no se resolverá hasta que no se solucione la crisis financiera y considera el diálogo social "" que permitirá a los agentes sociales afrontarla "mejor que por separado".Sobre la reforma del mercado laboral, Bárcenas cree que es en la actualidad presenta "" pero que el diálogo social no se puede parar por este asunto y que no habría que darle "tanto protagonismo como se ha dado en los últimos tiempos".