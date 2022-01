, según ha anunciado en París su secretario general, Ángel Gurría."Ya no están porque se han comprometido a cumplir con los estándares de la OCDE", ha señalado Gurría, quien ha declarado su satisfacción por lo que ha calificado de. "Ahora la cuestión es saber cómo se implementarán esos compromisos".La lista negra con esos cuatro países, que se encontraba reunido en Londres, y causó protestas de parte de los países incluidos en ella y también los que integran otra, "gris", compuesta por 38 países y territorios.La OCDE, a instancias de la cumbre del G20 celebrada en Londres, presentó la pasada semana una lista con cuatro paraísos fiscales, Costa Rica, Malasia, Filipinas y Uruguay, que no respetaban los estándares internacionales de intercambio de informaciones financieras con objetivos fiscales.Pero hay otra"lista gris" que reúne a 38 centros financieros, que aunque, lo que según la OCDE debe traducirse en la firma de al menos una docena de acuerdos bilaterales de intercambio de información.Esta "lista gris" se divide en dos, una primera de 30 "paraísos fiscales", según la terminología de la OCDE en la que figuranAnguila, Antigua y Barbuda, Aruba,, Bahrein, Belice, Bermuda, islas Vírgenes Británicas,n, islas Cook, Dominica,, Granada, Liberia, Liechtenstein, islas Marshall,, Montserrat, Nauru, las Antillas Holandesas, Niue,Saint Kitts and Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Samoa,, islas Turks and Caicos y Vanuatu.Por último, un grupo deque tampoco han implementado "sustancialmente" sus compromisos para cumplir los estándares internacionales reúne a Austria, Bélgica, Brunei, Chile, Guatemala, Luxemburgo, Singapur y Suiza.Es decir, que entre éstos figuran cuatro países que forman parte de la OCDE:y otro más, Chile, que se encuentra en proceso de adhesión.El conocido como" pone el acento en que "está dispuesto a trabajar con quien quiera", partiendo del hecho de que muchos de los centros financieros señalados necesitarán cambios legislativos y una negociación de acuerdos bilaterales.