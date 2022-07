Rajoy dice que 'lo de Kosovo' demuestra que Bush no era el culpable del distanciamiento con EE.UU.

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha dicho en referencia a las declaraciones de la Administración estadounidense de Barack Obama sobre el anuncio de la retirada de las tropas españolas, que se demuestra que Bush "no tenía la culpa de la fractura de las relaciones" del país norteamericano con España. Considera que la actuación del Gobierno ha supuesto un "enorme paso atrás" en este sentido, aunque descarta pedir dimisiones.



Rajoy, en una entrevista este martes en Telemadrid, ha afirmado que España debe abandonar Kosovo al no reconocer la independencia de la ex provincia serbia, pero se tendría que haber hecho "fijando plazos con los aliados para no crear problemas" y dejando el país de una forma "sensata y ordenada".



Por su parte, la ministra de Defensa, Carme Chacón, ha dicho que cualquier malentendido con Estados Unidos o los aliados ya se ha solucionado.



Para el líder del PP "hay cosas que los países no olvidan", en referencia a que EE.UU. interpreta que España no es un socio "fiable", frente a la opinión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que no cree que lo ocurrido afecte a las relaciones con este país.



Chacón anunció la retirada de las tropas españolas en un viaje a Kosovo el pasado jueves: "Misión cumplida. Iniciamos el regreso a casa", dijo la ministra a los 623 militares españoles desplegados. Rajoy cree que su anuncio ha dañado la "credibilidad de España". "A los soldados no se les da primicias, sino órdenenes" ha afirmado el líder del PP en la entrevista.