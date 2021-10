La portavoz del PSOE en el Senado, Carmela Silva, ha criticado al principal partido de la oposición, el PP, por estar. Lo ha hecho en una entrevista en el programa ", donde ha señalado que los populares "han hecho un nuevo drama y una nueva catástrofe" de la decisión del Gobierno de retirar las tropas españolas de Kosovo ha aseverado Silva, para quien el Gobierno ha hecho lo correcto en todo lo referente al anuncio de repliegue de militares en Kosovo. Critica que el PP se ponga en contra del Gobierno incluso en las deciciones en las que está conforme, como es el caso de la retirada de tropas, "que ellos mismos pidieron", añade la portavoz socialista.A juicio de Silva, el único objetivo del PP esy no sabe valorar la posición internacional de España. "Aún no he oído decir nada al PP sobre el hecho de que España, por primera vez, esté en el G-20 y tenga decisión en el ámbito internacional", ha dicho.También ha lanzado sus críticas a la oposición por su comportamiento ante la crisis. "Nunca arriman el hombro en nada", ha recalcado la portavoz de la Cámara Alta del PSOE, quepara unirse al Gobierno en estos momentos de crisis económica.En opinión de Silva, sería necesario un gran acuerdo nacional en el que estén representados todos los partidos, la sociedad, los sindicatos y las asociaciones con el fin último de salir adelante en esta coyuntura. Por el contrario, según cree, el PP "aún no ha ofrecido ni una idea concreta para salir de la crisis".Aboga por elpara llegar a acuerdos y para acometer una reforma de la Cámara Alta. Está conforme con la posibilidad de que la actual secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ocupe un puesto en el Senado.Preguntada por la situación de su partido en Galicia, Silva ha señalado quey que va a hacer una oposición contundente.No está de acuerdo con la idea de que el triunfo de Alberto Núñez Feijóo en las elecciones gallegas sea también un triunfo de Rajoy. "Lo que no vale es lanzar la idea de que".