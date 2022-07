Bermejo 'cazado' en su estreno como diputado raso

El ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, después de que presentara su dimisión el pasado 23 de febrero.Bermejo ha ocupado a las cuatro de la tarde ocupaba ya el sillón que le corresponde por Murcia, provincia por la que se presentó como cabeza de lista del PSOE en las Elecciones Generales de 2008.Su escaño está en la bancada central del hemiciclo,, y justo detrás de los dos diputados del BNG, Francisco Jorquera y Olaia Fernández.Antes de ocupar su sillón, Fernández Bermejo ha charlado unos minutos con algunos diputados que ya se encontraban en el hemicicloEl ex ministro no ha faltado al primer pleno del Congreso que se ha celebrado después de su dimisión, el pasado 23 de febrero,con el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.Curiosamente, la última vez que estuvo en el Congreso de los Diputados y ante las constantes preguntas de los diputados del PP en la sesión de control"Gustoso pagaré el precio, yo no estoy atado aquí por algo personal-a su escaño del Congreso-. Yo estoy aquí por un proyecto que no abandonaré hasta el final. No dimitio, claro que no dimito, porque tengo que trabajar por este país. Le recomiendo que haga usted lo mismo", le contestó al 'popular' Juan José Matarí.Precisamente el estreno de Bermejo como diputado de a pie coincide con el de su sucesor, Francisco Caamaño, como ministro de Justicia en la sesión de control que se ha celebrado en el Senado, en la que se ha mostrado en contra de la cadena perpetua