El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha expresado a su colega británico, David Miliband, el "" por la visita de la princesa Ana de Inglaterra a Gibraltar. "Le he explicado que esta visita hiere la sensibilidad de todos los españoles", afirmó Moratinos tras participar en Bruselas en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN, donde se ha encontrado con Miliband.Moratinos ha afirmado que tenía previsto trasladar su queja a Miliband, pero fue el propio británico quien se ha dirigido primero a él, "" ante la visita real a la colonia británica.Según Moratinos, el ministro británico le ha respondido que "hay que seguir trabajando para avanzar y mejorar en las relaciones a través del Foro de Diálogo Tripartito para así evitar conflictos", en referencia al mecanismo en el que participan representantes de España, Reino Unido y el Gobierno gibraltareño.También para el jefe de la diplomacia española este foro trilateral es la manera adecuada de mantener un diálogo sobre el problema del Peñón, "lo cual no quita para que expresemos nuestra indignación", ha dicho.Esta queja expresada por Moratinos es insuficiente para el Partido Popular quienAsí lo ha manifestado el diputado del PP por Cádiz José Ignacio Landaluce quien ha valorado el gesto del ministro de Exteriores pero ha asegurado que "no quedará esto completo hasta que la respuesta sea al máximo nivel".Según Landaluce, ", antes de que acabe la visita de la princesa".El diputado gaditano ha señalado que el Partido Popular es "el único que está defendiendo los intereses de España" respecto a este asunto y ha apuntado que supone un "agravante" que el centro médico inaugurado por la princesa británica esté edificad en el istmo de Gibraltar, una zona que España considera ocupada ilegalmente por el Reino Unido.