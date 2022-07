Garzón retoma los interrogatorios a la espera de inhibirse

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, tomará declaración a partir de este martes a 19 imputados en relación con la presunta trama de corrupción conocida como 'Operación Gürtel'. La investigación, por tanto, continúa a la espera de que la Fiscalía Anticorrupción responda si Garzón debe inhibirse ante el Tribunal Supremo y a pesar de la querella del PP contra el juez.



Durante esta jornada, están citadas seis personas, entre ellas el consejero en el año 2000 de Bancaja Eurocapital Financia y director de Bancaja en Miami, Guillermo Martínez Lluch y el abogado Manuel Delgado Solís y su empleado José Antonio López, 'Pepechu'. Comparecerán además Francisco Javier Pérez Alonso, Juan Pérez Mora y Jesús Calvo Soria.



El miércoles día 3 declararán los ex alcaldes de las localidades madrileñas de Boadilla del Monte y Majadahonda, Arturo González Panero y Guillermo Ortega respectivamente. También lo harán el empresario José Luis Ulibarri y los imputados Pablo Ignacio Gallo Alcántara, Carlos Ignacio Hernández Montiel y un empleado del bufete de abogados Blanco-Guillamot.



Acudirá también el ex vocal del PP en la Junta del distrito madrileño de Moncloa, José Javier Nombela Olmo, que fue cesado por el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, por "pérdida de confianza". Este lunes Garzón rechazó "de plano" el incidente de recusación presentado en su contra por el abogado defensor de Nombela.



El magistrado ha citado además, para el miércoles, al ex director gerente de la Fundación Baleares Sostenible y ex presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, Pablo Collado Serra, que fue consejero delegado de Easy Concept. Los otros tres imputados interrogados el 3 de marzo son Fernando Torres Manso, que fue apoderado de Special Events; María Victoria Romero Párraga, accionista de esta empresa y de Pasadena Viajes; y Luis de Miguel Pérez, quien ha tenido cargos en la administración de estas dos empresas y de Easy Concept.



Tres detenidos



Desde que comenzó la instrucción, el juez Garzón ha decretado la prisión de los tres presuntos cabecillas de la trama: el empresario Francisco Correa, que, según el juez, aprovechaba sus contactos para obtener contratos y adjudicaciones; Pablo Crespo, encargado de la dirección de las empresas del grupo; y Antoine Sánchez, primo de Correa y supuesto encargado del blanqueo de los capitales obtenidos por la organización.



Otros 15 imputados han quedado en libertad sin medidas cautelares o con comparecencias semanales o mensuales. Las tres primeras fueron la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano; Felisa Jordán, administradora única de las empresas de la trama Good and Better y Easy Concept; y Carmen Luis Cerezo.



El juez también dejó en libertad al presidente de Orange Market, Alvaro Pérez, 'el Bigotes'; el consejero delegado de esta empresa, Cándido Herrero; el financiero de Correa, José Luis Izquierdo; su chófer, Andrés Bernabé; Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag; y Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol.