La participación en Galicia bate récord en unas autonómicas con el 70%, 6 puntos más que en 2005

Cuando Zapatero cerró la campaña electoral de Galicia junto a Pérez Touriño en Santiago de Compostela y dijo aquello de que "cada voto puede ser decisivo" para animar a que nadie se quedara en casa estaba pensando en lo que siempre se ha dicho, que una baja participación favorece al Partido Popular, pero no en lo que ha ocurrido este domingo. Los gallegos han hecho caso al presidente del Gobierno y han ido a votar como nunca, pero el resultado no ha sido el que esperaba Zapatero.



La masiva afluencia de votantes ha beneficiado, esta vez, al Partido Popular, que ha conseguido 39 escaños, que le permitirán recuperar la Xunta.



Estas elecciones autonómicas pasarán a la historia por ser los comicios con mayor participación desde que se celebraron los primeros en 1981. Han acudido a votar el 70,46% de los gallegos con derecho a voto, seis puntos porcentuales más que hace cuatro años. En 2005 se batió el récord de participación con el 64,20% del electorado.



Entonces, se dijo que la alta afluencia de los gallegos, en las primeras elecciones autonómicas tras la tragedia ecológica del Prestige y la guerra de Irak, benefició claramente al PSdeG y al BNG, que consiguieron acabar con la hegemonía de Manuel Fraga que intentaba revalidad su quinta mayoría absoluta.



Ahora ha ocurrido todo lo contrario. Aunque todavía falta por contar el voto emigrante, que no se conocerá hasta el lunes 9 de marzo, el bipartito ha perdido 115.000 votos respecto a 2005.



Esta vez la alta participación no ha beneficiado a la izquierda. Pero no es la primera vez que pasa. En las elecciones en las que el Partido Popular consiguió el mayor número de escaños que ha tenido en Galicia, los 43 de los comicios de 1993, la participación fue también de récord, muy parecida a la de hace cuatro años. Aquella vez, la participación fue del 64,13%. Entonces, más del 52% de los gallegos se decantaron por el PP. Esta vez le han dado su apoyo el 47%.



Los primeros datos de participación de este 1 de marzo a las doce del mediodía apuntaban a un descenso. Habían acudido a los colegios electorales el 16,11% de los gallegos frente al 18,80% que lo había hecho a esas horas en 2005. Estos primeros datos preocuparon al PSdeG y el BNG, que creyeron respirar por la tarde, cuando a las 18.00 horas había acudido a votar el 49,37% del censo, 2,66 puntos más que hace cuatro años.



Más gente en casa de la que votó



Las elecciones autonómicas gallegas con menor participación fueron las primeras de 1981. Entonces, sólo votó el 46,26% de los electores. Aquellas elecciones las ganó Alianza Popular con 26 de los 71 escaños que estaban en aquella época en juego y el 30,51% de los votos. UCD consiguió 24 escaños y el PSOE, 16. El resto de escaños se los repartieron el Bloque-Partido Socialista Galego(3) y el PCG (1) y Esquerda Galega (1).



En 1985, la participación fue el 57,40%. En 1989, la primera vez que se presentó Fraga, fue del 59,51%. Tras batir récord en 1993 con el 64,13%, bajó ligeramente en 1997, con el 62,52%. En aquellas elecciones el PSdeG dejó de ser la segunda fuerza más votada de Galicia, un puesto que ocupó el BNG.



En 2001, la participacón fue del 60,17% y en 2005, del 64,20%.