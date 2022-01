El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha espoleado a los gallegos para que acudan a las urnas el próximo domingo porque, según ha proclamado,".Zapatero se ha expresado así en un mitin celebrado en el recinto ferial de Amio, donde el candidato socialista a la Presidencia de la Xunta en las elecciones del 1 de marzo, Emilio Pérez Touriño, ha cerrado su campaña electoral.El también secretario general del PSOE ha arengado al electorado para que acuda a votar, ha advertido de las consecuencias de la abstención y ha subrayado que"Si no lo conseguimos el domingo,", ha reflexionado.Del PP, ha apreciado que "lo único" que quiere hacer ese partido es llegar a la Xunta para enfrentarla al Gobierno de España, entre otras cosas "porque", ha agregado al presidente, para quien el líder de la oposición "nunca hizo nada por Galicia y nunca lo hará".Unas 5.000 personas, según los socialistas, han arropado a Touriño en este acto final de campaña, en el que han estado presentes los cuatro ministros gallegos del Gobierno, incluido el nuevo titular de Justicia, Francisco Caamaño.Precisamente Zapatero ha destacado el hecho de tener en su Gabinete a cuatro miembros de Galicia y ha argumentado que se debe a que en esta comunidadPor su parte, el candidato socialista, Emilio Pérez Touriño, ha pedido el voto para una Galicia "limpia", frente al "vertedero de basura" que, a su juicio, quiso sembrar el PP en esta campaña, y ha insistido, respecto a su adversario popular, Alberto Núñez Feijóo, que la Comunidad no puede permitirse a un presidente que se basa en la "mentira y la calumnia".Touriño se ha referido a los "insultos y las calumnias" vertidas por el presidente del PP de Ourense y de la Diputación, José Luis Baltar, contra el vicepresidente de la Xunta y el candidato del BNG, Anxo Quintana, de cuya vida personal hizo insinuaciones,"Cuando no hay principios, convicciones, propuestas o valores, únicamente los ciudadanos de mí tierra, -ha dicho-, con el bisturí de las urnas, podrán extirpar ese cáncer que recorre el PP"."El problema, ha añadido, no es Baltar, él sólo es el síntoma del problema de quien ampara y protege este tipo de comportamientos, y de quien proponía a un defraudador fiscal para dirigir la economía", ha señalado respecto al candidato popular, que tuvo que retirar, al cabeza de lista por Ourense, Luis Carrera, por problemas con el fisco Pérez Touriño ha acusado al PP de intentar convertir el país en un "vertedero de basura; no quiero para Galicia lo mismo que Valencia o Madrid", sino. Además, en referencia al candidato popular, ha apuntado que no le importa "sembrar desconfianza o romper el país en dos con tal de ganar las elecciones; no van a volver, no los dejaremos volver".