Chávez gana el referendo que le abre la puerta a otros diez años en el poder

Los venezolanos han aprobado la reforma constitucional que abre la puerta a la reelección indefinida de los cargos públicos, lo que permitirá a Hugo Chávez volver a presentarse para un tercer mandato.



Con el 94,2% del voto escrutado, el sí ha obtenido el 54,4% de los votos, por un 45,6% el no, según la presidenta del Comité Nacional Electoral, Tibisay Lucena. La participación en referéndum celebrado este domingo sin incidentes destacados ha alcanzado un 67,1%.



De esta forma, Chávez queda habilitado para presentarse en el 2012 al cargo presidencial --que ejerce desde su victoria hace diez años-- lo que bajo las actuales normas constitucionales era imposible porque sólo se permitía una reelección.



El carismático mandatario y líder de la izquierda latinoamericana, ha dicho que "ha sido una gran victoria del pueblo, una gran victoria de la revolución" al dirigirse a sus seguidores desde el balcón del Palacio de Miraflores, donde la multitud ha saludado el triunfo con cánticos de "¡uh, ah Chávez no se va!".



"Preparémonos pues: comienza el tercer ciclo histórico de la revolución, del 2009 al 2019. ¡Estoy listo! En el 2012 habrá elecciones presidenciales para el período 2013-2019 y, a menos que Dios disponga otra cosa, que el pueblo disponga otra cosa, este soldado es ya precandidato a la Presidencia", ha exclamado.



Desde la oposición, el líder estudiantil David Smolansky ha aceptado el resultado. No obstante, ha denunciado "el ventajismo y el abuso de poder del gobierno y la criminalización del movimiento estudiantil" durante la campaña, en la que se reprimieron algunas marchas.



Chávez, de 54 años, fue refrendado en el cargo en las presidenciales del 2006 pero en en diciembre del 2007 el pueblo rechazó por un ajustado margen una amplia reforma constitucional que ya incluía la reelección ilimitada. Entoces se refería sólo al presidente de la República mientras que ahora, tras la aprobación este domingo, se permitirá para cualquier cargo.



El ex coronel golpista, que también sufrió un golpe en el 2002, ha estado siempre en el alero. Además de las elecciones presidenciales, en el 2000 fue refrendado en el marco del proceso constituyente para legitimar a todos los cargos y en agosto del 2004 superó un referéndum revocatorio. Hace sólo tres meses, su partido ganó ampliamente las elecciones municipales y regionales.



Tras su nuevo éxito, la primera felicitación que ha recibido Chávez ha sido de Fidel Castro. El mensaje del convaleciente líder cubano, leído por Chávez, reza: "Querido Hugo, felicidades para ti y para tu pueblo por una victoria que por su magnitud es imposible medirla". "Esta victoria es tuya también Fidel, y del pueblo cubano y de los pueblos de América Latina", ha añadido el mandatario.