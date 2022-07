La masacre de la policía en Madagascar conmociona al país

Este lunes se han enterrado a las 28 personas que murieron el pasado sábado en Madagascar a consecuencia de los, que actuó con gran represión durante una manifestación celebrada contra el presidente del país, Marc Ravalomanana.Los funerales, a los que han asistido unas 5.000 personas, han coincidido con otra víctima política, la ministra de Defensa, Cécile Manorohanta, que ha presentado su dimisión ante la ola de violecia que sufre la isla africana desde el pasado 26 de enero y en la que han muerto alrededor de un centenar de personas. Manorohanta asegura que "como madre no acepta estos hechos violentos", por lo que prefiere no seguir formando parte del Gobierno.En la manifestación del sábado además resultaron, el 90% por impactos de bala, según fuentes hospitalarias.El líder del movimiento contra el presidente, Andry Rajoelina, ha asegurado que seguirán luchando porque "no pueden defraudar a esas personas que han dado sus vidas".Hasta Madagascar han viajado representantes de lay lapara tratar de poner fin al conflicto.