El Supremo niega la posibilidad de objetar a Educación para la Ciudadanía

El Pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido,, que no se puede objetar a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) en los casos analizados.Veintinueve magistrados de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo han llegado a esta conclusión porEl fallo del Supremo ha suscitado la reacción de las partes enfrentadas . La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, se ha mostrado muy satisfecha con esta decisión y ha asegurado queEl presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, ya ha anunciado la interposición de unEl Alto Tribunal considera que la asignatura de Educación para la Ciudadaníade sus hijos.En los casos analizados "no existe" el derecho de objeción de conciencia y los dos decretos estudiados, ambos referidos a la Educación Secundaria, "no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban laque esté de acuerdo con sus propias convicciones", según el fallo.El pleno ha examinado cuatro recursos de casación, tres referentes a sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y una del de Andalucía. Las tres primeras denegaban el derecho de objeción a otras tantas familias y la cuarta se lo reconocía a unos padres.La sala ha estado deliberando sobre esta cuestión durantedistribuidas en tres jornadas desde el lunes pasado.Según fuentes del Supremo, los magistrados han estimado el recurso de la Junta de Andalucía y hanel de los padres a la de Asturias.Las mismas fuentes han añadido que la sentencia abordará cuestiones relacionadas con los contenidos de la asignatura para evitar "el adoctrinamiento" de los niños.Asimismo, la redacción de la sentencia tardará alrededor de un mes yEn el pleno no han votado los treinta magistrados de la sala de lo contencioso administrativo, sino 29 debido a que Ricardo Enríquez se encuentra enfermo.Esta decisión viene a establecer un frente a las dispares sentencias que los tribunales de diferentes comunidades autónomas han dictado sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía.