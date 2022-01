La polémica Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) -introducida por la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006- comenzó a impartirse en el curso 2007-2008 en siete comunidades: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Navarra.



En el resto de las comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla se ha comenzado a impartir en el curso 2008-2009, en aplicación del calendario previsto en la LOE.



Qué enseña



El contenido de esta materia, avalado por el Consejo de Estado, trata sobre la dignidad del ser humano y las instituciones democráticas, la Constitución, y los derechos y deberes de los ciudadanos.



También aborda, y estos son los puntos que más polémica han suscitado, temas como la familia, el amor y la sexualidad.



Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se imparte en 5º o 6º de Primaria -niños de 10 y 11 años- y en esta etapa tiene tres bloques temáticos: Individuos y relaciones interpersonales y sociales, La vida en comunidad y Vivir en sociedad.



En Educación Secundaria Obligatoria (ESO) -de 12 a 16 años- la materia se imparte de forma obligatoria en uno de los tres primeros cursos de ESO.



En 4º de ESO, la asignatura pasa a denominarse Educación-Ético-Cívica y en primero de Bachillerato se llama Filosofía y Ciudadanía.



Los profesores encargados de impartir EpC en los centros públicos de Primaria y Secundaria son los tutores, profesores de Filosofía y de Historia. En Primaria la imparten los tutores, sobre todo en lo referido a comportamientos cívicos, y en Secundaria los de Filosofía se encargan de la dignidad del ser humano, instituciones democráticas y derechos y deberes de los ciudadanos; y los de Historia se ocupan de "La Historia de los Derechos Humanos".



En los centros privados, concertados o no, los directores pueden escoger entre el personal docente a los profesores de esta materia.



La polémica



EpC y la asignatura de Religión han sido los asuntos más polémicos de la reforma educativa impulsada por el Gobierno de Zapatero. De hecho, el Partido Popular ha anunciado que suprimirá EpC si llega al Gobierno por su carácter de "adoctrinamiento".



Además del PP, la Iglesia y los movimientos de objeción consideran que la asignatura es una forma de adoctrinamiento ideológico y moral y han alentado el ejercicio de la objeción de conciencia contra la misma. Asociaciones católicas como Profesionales por la Ética y Foro de la Familia se han posicionado a favor de la objeción.



Por su parte, el Gobierno en general y el Ministerio de Educación en particular han replicado que no asistir a clase tiene los mismos efectos que no cursar Matemáticas y han recordado que se trata de una materia obligatoria y cuenta en el expediente académico. Además, han calificado de "inadmisible" que varias comunidades autónomas -especialmente las gobernadas por el PP- hayan alentado a "incumplir la Ley".