El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha decretado la suspensión cautelar de los apartados 2 y 3 de las instrucciones para impartir la asignatura Educación para la Ciudadanía, dictadas el 1 de septiembre por la Consellería de Educación.Estos apartados permitían la presencia simultánea en el aula de dos profesores, el titular de la materia -de Filosofía o Geografía e Historia- y el de inglés, lengua en la que ha de impartirse la asignatura en la Comunidad Valenciana.Según el auto de la sección segunda de la sala de los contencioso administrativo del TSJCV, a instancias de un recurso interpuesto por la federación de enseñanza de CCOO PV, los puntos 1, 4 y 5 de la resolución de la Consellería "no suponen perjuicio alguno para los profesores".En cambio, a su juicio, sí entrañan ese perjuicio los puntos 2 y 3, referidos a la "presencia simultánea en el aula del profesor que tenga atribuida la docencia y un profesor de lengua inglesa que traduce las explicaciones del titular, así como la coordinación entre ambos en aspectos de programación didáctica".La resolución judicial sostiene que los mencionados puntos ", pues se le priva, aun cuando sea parcialmente, de sus competencias esenciales referidas a la programación didáctica de la asignatura".Para el TSJCV es "palmario que con la metodología prevista, el tiempo dedicado a la impartición de los conocimientos se ve mermado sensiblemente por la necesidad de su traducción".También considera el alto tribunal valenciano que "la participación del alumnado en la adquisición de conocimientos, pieza clave en el proceso educativo,y redundará en perjuicio del profesor titular de la asignatura, que no podrá impartir toda la materia curricular programada para un tiempo determinado".Además, la sala asegura en su auto que "la exigencia de coordinación entre el profesor titular y el de inglés se refiere a aspectos capitales de la programación didáctica que corresponden al profesor titular y que por este procedimiento se le sustraen".Añade el texto que "así no puede decidir con autonomía la distribución temporal del contenido curricular, procedimiento de evaluación, materiales didácticos y adecuación de objetivos, pudiendo causar perjuicios de carácter irreparable".El auto también recoge el deber de "preservar el interés general insito en la docencia de que".Por estas razones, la sala ha acordado la suspensión de los apartados 2 y 3 de la resolución de la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes y del director general de persdonal sobre estas orientaciones metodológicas.Ante esta resolución, dictada el 15 de enero pero hecha pública este viernes,La decisión ha sido acogida con alegría desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, quien ha celebrado que el TSJCV haya "dejado sin efecto la resolución" lo que, en opinión de este colectivo, significa que "ya no hay amparo legal para que en un aula de cualquier centro público o privado concertado haya dos profesores impartiendo Educación para la Ciudadanía".El secretario generlal de FE CCOO-PV, Miguel Ángel Vera, ha resaltado el "". A juicio de Vera, "ha ganado el principio de legalidad".Para el sindicato, "ha quedado invalidado todo el proceso administrativo que están llevando a cabo los inspectores para recabar información sobre la forma en que cada profesor está impartiendo la asignatura, es decir, si son dos o un profesional en el aula".CCOO también considera "anula la circular que la Consellería de Educacíón ha remitido recientemente a los centros y que fue objeto de diversas valoraciones en el seno de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública" ya que este documento "interpreta las instrucciones que ahora han sido suspendidas".De modo que, según la federación de enseñanza, en aquellos casos en los que no haya un profesor titular con competencias en habla inglesa y que haya manifestado su voluntad de impartirla en inglés "ha de impartirse exclusivamente en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana".Ante esa situación, CCOO ha solicitado a la Consejería de Educación una "reunión urgente" para analizar el alcance del auto y su "correcta ejecución".