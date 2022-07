Álvarez denuncia que llaman "pelea" a sus divergencias con Aguirre por ser mujeres

La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, ha subrayado quesus divergencias con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, por el hecho de ser mujeres, ya que no se emplearía ese calificativo si se tratara de hombres.En una comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso para explicar las actuaciones llevadas a cabo por su Departamento durante la nevada caída en Madrid el pasado 9 de enero, la ministra ha respondido así al diputado de CiU Pere Macías, al que ha llamado la atención y ha pedido a todos los diputados que "".En su intervención, Macías criticó que tras el caos provocado por la nevada, la ministra "ay echa a perder el esfuerzo de todos los trabajadores públicos"."Si una ministra de Fomento tiene una postura distinta que una presidenta de una comunidad, eso no es una pelea, porque no lo sería si fuéramos hombres", ha dicho Álvarez, quien ha considerado que quienes así piensan "derrapan hacia, pero se les ven las intenciones simplemente con el calificativo". Tras reconocer que Esperanza Aguirre y ella no están de acuerdo "en muchos casos", entre otros motivos, porque pertenecen a partidos políticos distintos, la ministra ha insistido en que "eso en nada lleva a decir que hay una pelea entre la presidenta y la ministra" porque ""Hasta ahí podríamos llegar. Los equipos trabajan bien, pero. No estoy dispuesta", ha subrayado la ministra.