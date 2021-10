Lade la ciudad de Udine (noreste de Italia) se ha mostrado dispuesta a desconectar la sonda que mantiene con vida a Eluana Englaro, la mujer italiana en coma vegetativo desde 1992 y a la que el Tribunal Supremo italiano autorizó a morir el pasado noviembre Así lo ha anunciado la presidenta de la clínica, Ines Domenicali, en unas declaraciones que recogen los medios locales apenas una semana después de que el centro "Ciudad de Udine" diera marcha atrás en su decisión de acoger a Eluana en sus últimos días de vida, tras la prohibición del Ministerio de Sanidad italiano."El alcalde de Udine ha sido contactado en los días pasados por la familia Englaro, que a su vez nos ha llamado para conocer nuestra disponibilidad a su hospitalización. Por el momento estamosha afirmado Domenicali.Horas después, fuentes de la dirección general de "Quiete" han informado a los medios de comunicación locales de que la clínica -que no tiene ningún tipo de vinculación jurídica al servicio de salud de la región de Friuli Venezia Giulia-"Se están manteniendo reuniones y encuentros para profundizar en los aspectos logísticos y de procedimiento y en particular es necesario verificar si la acogida de Eluana responde a las normativas que regulan la clínica", según esas mismas fuentes.La abogada de Eluana, Franca Alessio, ha explicado que lasanitarios en el caso de que "Quiete" no se decida a acoger sus últimos días de vida.Este anuncio llega después de que el pasado martes la presidenta de la región del Piamonte, Mercedes Bresso, se mostrara dispuesta a que en alguno de los centros sanitarios de su región se llevara a cabo la desconexión de Eluana de la sonda que la mantiene con vida.Las palabras de Bresso han generado bastante polémica en Italia, pendiente de cuál será el desenlace final del caso de Eluana, con una sentencia del Tribunal Supremo que autoriza su desconexión y una circular del Ministerio de Sanidad que lo prohíbe a los centros médicos que lo hagan El Tribunal Administrativo Regional de Lombardía ha decididode la familia Englaro contra la decisión de las autoridades de la región italiana que hace unos meses prohibieron a sus médicos realizar la desconexión de la sonda de Eluana.