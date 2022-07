Obama se pone manos a la obra

De las palabras a los hechos.de la Casa Blanca. Un centenar de empleados que gana más de 100.000 dólares al año. "Las familias se están apretando el cinturón; lo mismo debe hacer Washington", ha dicho el presidente. La medida afecta entre otros a su jefe de gabinete, el asesor de seguridad nacional y el jefe de prensa.El nuevo presidente también ha impuesto nuevas restricciones a los miembros de toda su administración.. Ni recibir regalos de ellos mientras trabaje para el presidente.Se acabó lo de ampararse en el secreto para negar información; en caso de conflicto con la Freedom Information Act, el fiscal general tiene la última palabra.Además, aunque todavía no ha firmado la orden para suspender los tribunales militares en la prisión de Guantánamo -según sus asesores, esperará hasta el jueves o el viernes para cumplir este compromiso electoral-, Obama hapresentado un borrador donde se recoge que cerraráa las 245 personas que siguen encarceladas durante ese tiempo.El cierre de la prisión "redundaría en los intereses de seguridad nacional y de política exterior de Estados Unidos, así como en los intereses de la justicia", reza el borrador al que ha tenido acceso la agencia AP.Además, ya había pedido que se suspendieran los juicios de Guantánamo Son las primeras medidas de Obama tras entrar a trabajar en el despacho Oval a las ocho y media de la mañana. Allí ha leído la nota que le dejó su antecesor, George W. Bush. Un sobre cerrado que ponía 44, su número en la lista de presidentes.Obama también ha hablado por teléfono con el primer ministro israelí, Ehud Olmert, el presidente palestino, Mahmud Abás, el rey Abdalá II de Jordania y el presidente egipcio, Hosni Mubarak. Les ha asegurado de. Dos cuestiones: impedir el contrabando para evitar el rearme de Hamas y ayudar a la reconstrucción de Gaza. En colaboración con la Autoridad Palestina.Además, ha nombrado al ex senador George J. Mitchell como enviado especial a Oriente Próximo . Ya lo fue con Clinton y su experiencia como mediador se extiende a Irlanda del Norte.Los dos puntos fundamentales de su agenda de este miércoles son la crisis económica y la seguridad nacional. Está previsto que a las cuatro de la tarde de Estados Unidos (22:00 hora española) entre por primera vez en la Sala de Situación, el famoso Situation Room de las películas, con las paredes cubiertas de monitores.Allí se reunirá con el vicepresidente, Joe Biden, el secretario de Defensa, Robert Gates -que ayer no asistió a la investidura para proteger la línea de sucesión en caso de atentado- y el General David Petreaus, recién llegado de Afganistán.Sobre el contenido de esta primera reunión, Obama siempre ha dado la misma respuesta. "Voy a darles una nueva misión".y abordar los conflictos de Oriente Medio -Irak, Irán, Afganistán y Pakistán- con una visión global. Muy diferente del puzzle inconexo que le han dejado.El Senado ha confirmado a Hillary Clinton como secretaria de Estado y ha concluido la comparecencia de Timothy Geithner como nominado a la secretaria del Tesoro Geithner ha pedido disculpas por sus errores con Hacienda. No pagó 34.000 dólares de impuestos entre 2001 y 2004, cuando trabajó para el Fondo Monetario Internacional. Ha reconocido que se despistó y que se pudo evitar. Pero dice que fue involuntario y recuerda que ha saldado la deuda con intereses.Este tema es el que absorbe su comparecencia en los medios americanos. A pachas con el rescate del sistema financiero., ha dicho el senador John Kerry. Geithner, que es el presidente de la Reserva Federal en Nueva York, ha reconocido que la supervisión pudo ser más efectiva.Le da un varapalo a la administración Bush: "la política debió ser más agresiva y amplia, y en buena parte esa es la razón por la que estamos en una profunda recesión".La nueva administración quiere revisar el programa de rescate. Va a gestionar la segunda mitad de los 700.000 millones de dólares que ya ha liberado el Congreso. Quieren condicionar las ayudas a los bancos a que aumenten los préstamos a empresas y consumidores.