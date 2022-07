La ministra de Fomento ha salido al paso de la polémica suscitada por los insultos de la diputada autonómica popular catalana Montserrat Nebrera hacia Magdalena Álvarez, a la que llamó "cosa" y de la que aseguró que "tiene un acento que parece un chiste".



En la comparecencia en Barajas para explicar el dispositivo llevado a cabo durante los dos últimos días por el temporal ha afirmado que la diputada del PP "se ha descalificado ella misma".



Al responder a la pregunta de los periodistas sobre la polémica, ha tenido un lapsus al afirmar: "no voy a contestar sobre las descalificaciones de la señora 'Negrera'" (en lugar de Nebreda).



La ministra ha añadido que espera que el PP en Andalucía "que tiene el mismo acento", salga en su defensa. "Bajo mi punto de vista ha descalificado a 8 millones de Españoles y ha entrado 'a saco' contra la Constitución", ha afirmado.



Al concluir su argumentación ha vuelto a cometer el mismo error al referirse a la diputada catalana: "No tengo nada que decir sobre la señora 'Negrera', creo que es un argumento muy grave y delicado".



Arenas reprende a Nebrera



El vicesecretario de Política Autonómica y Local y presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, reprendió este sábado a su compañera la diputada popular en el Parlamento de Cataluña Montserrat Nebrera por sus declaraciones sobre el acento andaluz.



El dirigente sevillano destacó en la clausura del Congreso de Nuevas Generaciones de Cádiz, que se siente muy orgulloso de Andalucía, de su acento "y de nuestra forma de expresarnos". "Yo no acepto que nadie haga, ni bromas ni comentarios sobre la forma de hablar en Andalucía", concluyó.