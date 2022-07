Pakistán reacciona a la presión de la India y cesa a su principal consejero de seguridad

Pakistán ha reaccionado finalmente a las peticiones de India sobre el atentado de Bombay y ha destituido a su principal consejero de seguridad por "su irresponsable comportamiento", además de reconocer que el único terrorista detenido procede de su país.



En una declaración oficial, la oficina del primer ministro ha subrayado que el alto cargo de seguridad, Mehmood Ali Durrani ha sido despedido por "su irresponsable comportamiento por no confirar datos al primer ministro y otros dirigentes y por una falta de coordinación en las materias de seguridad nacional".



Durrani es un general retirado que pasó a ser asesor de seguridad nacional en el gobierno tras servir como embajador en Washington cuando gobernaba el país el general Pervez Musharraf.



Confirmación paquistaní



Además, en otro gesto de distensión hacia India, el Gobierno de Pakistán ha reconocido por primera vez que el único terrorista detenido durante los ataques de Bombay de finales de noviembre, Ajmal Amir, conocido como Kasab, es paquistaní.



El secretario del Ministerio de Información, Ashfaq Ahmad Gondal, ha asegurado que "las primeras investigaciones realizadas para determinar su identidad apuntan a que Kasab es paquistaní, aunque no esté registrado en nuestra base de datos".



Gondal ha precisado que la investigación del Gobierno "debe continuar durante los próximos días" y ha subrayado que estos datos "aún no son concluyentes".



Sin embargo, el Ministerio de Exteriores también ha confirmado ya que el único arrestado durante el asalto terrorista a Bombay es paquistaní, según recogen los medios locales.



Tensión bilateral



La India entregó hace dos días a las autoridades paquistaníes un dossier con detalles sobre los atentados, después de que Islamabad insistiera durante semanas a su país vecino en que le proporcionara pruebas. Pakistán se comprometió entonces a examinar las pruebas.



Nueva Delhi mantiene que Kasab y otros nueve terroristas que pertenecen al grupo Lashkar-e-Toiba (LeT), que lucha por la anexión de la Cachemira india a Pakistán, asaltaron con rifles y granadas diversos lugares de Bombay y acabaron con la vida de 179 personas.



El Gobierno indio había entregado semanas atrás una carta a las autoridades paquistaníes, supuestamente escrita por Kasab, en la cual el terrorista confesaba su origen paquistaní y solicitaba ayuda consular.



Sin embargo, hasta ahora Pakistán se había mostrado reacio a reconocer este extremo alegando falta de pruebas.



Ambas potencias nucleares se han enzarzado en un cruce de acusaciones y exigencias desde los atentados.



India: todas las opciones abiertas



La India ha elevado el tono de las acusaciones en los últimos días y el ministro de Defensa, A.K. Antony, ha indicado que Nueva Delhi mantiene "todas las opciones posibles" abiertas, al tiempo que ha urgido a Pakistán a "desmantelar" la infraestructura de los grupos terroristas en su suelo.



El primer ministro indio, Manmohan Singh, ha aseguradoque la "sofisticación y precisión militar" de los atentados muestran que los terroristas "debieron contar" con el apoyo de alguna agencia oficial paquistaní, en clara alusión a sus servicios secretos.