Eslovaquia entra en la zona euro con el año nuevo

La zona del euro se amplía desde el 1 de enero a 16 países miembros con la entrada de Eslovaquia y coincide con el décimo sexto aniversario de la independencia de ese país, proclamada en 1993 tras la separación amistosa de la República Checa.



Después de Eslovenia en 2006, Eslovaquia se convierte así en el segundo país procedente del bloque ex comunista de Europa en acceder al euro, la moneda que pasará a ser utilizada ahora por más de 328 millones de personas.



El centro de la capital Bratislava es escenario esta noche de una gran fiesta con conciertos y fuegos artificiales para dar la bienvenida al año nuevo y con ello al euro.



El pequeño país 5,1 millones de habitantes concluye así una exitosa década de reformas y adelantos macroeconómicos, que llevaron de ser un "país paria" bajo el autoritario presidente Vladimir Meciar a ser "alumno predilecto" de Europa en tan sólo una década.



Destino de inversiones extranjeras



Eslovaquia, históricamente un país rural a diferencia de la industrial República Checa, se ha convertido en unos principales destinos de inversiones extranjeras en Europa del Este.



Hoy, el país es el principal productor de automóviles per cápita en el mundo, con importantes fábricas de producción de Volkswagen, Hyundai y Peugeot Citröen.



Eslovaquia ha concluido ya todos los preparativos técnicos para el cambio de moneda y los bancos han recibido billetes y monedas desde septiembre para suministrar a tiendas y ciudadanos.



Aumento de precios



Las autoridades han lanzado una amplia campaña de información, incluyendo medidas contra aumentos abusivos de precios. Desde agosto pasado, los precios se han colocado tanto en coronas eslovacas como en euros, a fin de familiarizar a los consumidores con las nuevas cifras.



Además, las autoridades han inspeccionado más de 15.000 comercios y empresas suministradoras de servicios para controlar la correcta colocación de los precios y los movimientos de precios.



Muchos pequeño comerciantes han decidido no abrir sus tiendas durante varios días, ya que se sienten sobre exigidos con el cambio de moneda y necesitan más tiempo para hacerse con monedas y billetes de euro.



Eso sí, los expertos locales destacan que el país no podría haber encontrado mejor momento para acceder al euro, en medio de la crisis financiera que ha golpeado a las monedas de varios países ex comunistas, como Hungría o Ucrania.



Es que desde junio pasado, la moneda eslovaca ya se encuentra fijada en un tipo de cambio inamovible de 30,12 coronas por euro, lo que ha aportado a la estabilidad de la economía eslovaca, que se espera crezca por encima del 4% en 2009.