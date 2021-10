El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha anunciado quepara que "no vuelvan a repetirse" casos como el de hoy, en que el Poder Judicial ha rechazado suspender al magistrado de Sevilla Rafael Tirado. El ministro ha asegurado quecon la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de mantener la multa a Tirado, "que nos parece enormemente escasa", y ha subrayado que está "plenamente de acuerdo" con los vocales que han disentido de la misma, al tiempo que ha apoyado la decisión de la Fiscalía de recurrirla."El Gobiernodel régimen disciplinario de los jueces y llevará al Parlamento una ley para evitar que hechos así puedan volver a repetirse", ha dicho Bermejo.Este mediodía, el Consejo General del Poder Judicial ha acordado mantener la decisión de sancionar al juez Rafael Tirado con una multa de 1.500 euros por no ejecutar una sentencia que pudo llevar a, presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés.El Consejo ha optado por mantener la consideración de falta grave, en lugar de muy grave, por lo que la sanción no implica ninguna suspensión de empleo o sueldo.Laesta medida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El Ministerio Público argumenta que se produjo "una desatención continuada en el tiempo" de la ejecutoria de la sentencia y no un olvido puntual.El padre de la niña asesinada, Juan José Cortés, ha calificado de "vergüenza nacional" la medida del CGPJ, y ha criticado además a los jueces más conservadores del Consejo, porque, según su opinión, "han sido los más benevolentes con Tirado.