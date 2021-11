La petición de disolver los ayuntamientos de ANV no ha salido adelante. El Partido Socialista ha evitado que el Congreso de los Diputados aprobase esta moción que solicitaba utilizar todos los instrumentos legales posibles para expulsar a Acción Nacionalista Vasca (ANV) de aquellos ayuntamientos que gobierna en País Vasco y Navarra.La moción, presentada por la diputada de UPyD, Rosa Díaz, ha contado con el, que consiguió incorporar un par de enmiendas. Sin embargo, se ha encontrado con el rechazo del PSOE, que tumbado la iniciativa con, frente a los 143 a favor de PP y UPyD. Además, hubo 2 abstenciones.PSOE, PP y ERC presentaron enmiendas a la moción de Rosa Díez, pero la diputada sólo aceptó las del PP, por lo que el texto finalmente votado fue la moción de UPyD más las enmiendas incorporadas por la formación que lidera Mariano Rajoy.En su intervención, Rosa Díez ha asegurado que la moción no es sólo consecuencia de una interpelación, sino sobre todo "de una", como es que 42 ayuntamientos estén gobernados por una formación que, según los tribunales, forma parte del entramado de ETA.Por ello, la moción reclama que se aplique elpara iniciar el proceso de disolución de esas corporaciones locales y así "corregir una situación que nunca debió producirse" y devolver la legalidad a esa parte de España.En respuesta a las reacciones del Gobierno, Rosa Díez ha precisado que no reclama la "ilegalización" de esos ayuntamientos, sino la aplicación de una ley de forma "generalizada", porque lo "absurdo", en su opinión, es que la legislación se aplique de forma "selectiva y calculada".La diputada ha preguntado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, qué significa exactamente su reflexión de que "el bisturí tiene que extirpar las células cancerígenas del terrorismo pero con cuidado de no rozar el corazón del pluralismo", porque pluralismo nada tiene que ver con terrorismo.Díez ha pedido a los diputados que hagan uso "del libre albedrío" al margen de sus partidos para defender "la causa justa".ha asegurado que el PP seguirá impulsando la disolución de esos ayuntamientos, y denunció que no se quiere aplicar la legalidad vigente y se remite la solución a una reforma.Por primera vez en esta legislatura se ha roto el consenso en materia de lucha antiterrorista. El PP se ha aliado con Rosa Díez en su propuesta de disolver los ayuntamientos de ANV, lo que ha llevado al PSOE a acusar de deslealtad al grupo popular.La diputada de UPyD ha subido a la tribuna a defender una moción, enmendada y respaldada por el PP, para usar la ley "de manera recta y sin atajos" con el fin de que el Gobierno ponga en marcha "de inmediato" todos los instrumentos del Estado de Derecho que permitan desalojar a ANV de los 42 ayuntamientos en los que gobierna.Durante el debate, los portavoces de los distintos grupos alertaron del riesgo de que se mermara o incluso se resquebrajara elha regido desde el comienzo de esta legislatura.

El portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, ha aducido motivos éticos, políticos, jurídicos "y de todo orden" para defender la disolución de estos consistorios y se cuestionó si existen razones electorales para no apoyar esta iniciativa.



Más duro ha sido el portavoz de Interior del PSOE, Antonio Hernando, quien se dirigió a los diputados del PP para preguntarles "¿qué está pasando estos días para que sean tan desleales?".