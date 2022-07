Rosa Díez rechaza la enmienda del PSOE y acepta las del PP sobre ayuntamientos ANV

La diputada de UPyD, Rosa Díez, ha rechazado la enmienda de sustitución planteada por el PSOE a su moción sobre la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV y ha aceptado las tres planteadas por el PP, en las que se urge a que el proceso se inicie de manera inmediata.



Fuentes de UPyD han confirmado a Efe que, una vez acabado el plazo de presentación de enmiendas, Díez ha estudiado todas las sugerencias que se han aportado y se ha decantado por aceptar las tres enmiendas del PP.



De esta manera, y en virtud del Reglamento del Congreso, el pleno de esta tarde de la Cámara Baja únicamente discutirá la moción de Díez, con la incorporación de las sugerencias del grupo popular, pero no el resto de enmiendas.



Díez insta al Gobierno a que, en un plazo de tres meses, disuelva los 42 ayuntamientos gobernados por ANV en el País Vasco y Navarra mediante la aplicación del artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local.



Trabas al éxito de la moción



No obstante, el acuerdo entre el PP y UPyD no garantiza que la moción salga adelante, una posibilidad sólo factible en el caso de que el PSOE se abstuviese o votase a favor de un texto sobre el que los socialistas habían planteado una extensa enmienda de sustitución.



El PNV ya ha avanzado que en ningún caso sus siete diputados iban a respaldar una medida de estas características, que considera "inaceptable e inasumible".



Tampoco votarán a favor de la misma ni ERC, ni IU, ni ICV, y es improbable el apoyo de CiU.



Así las cosas, el voto de Rosa Díez y de los 153 del PP sumarían 154 escaños, cifra muy lejana en cualquier caso -y al margen de otros posibles apoyos puntuales del grupo mixto- de los 176 diputados que configuran la mayoría absoluta en la Cámara Baja.



Rechaza la propuesta del PSOE



Según UPyD, la proposición formulada por el PSOE aniquilaba el espíritu de la propuesta de Rosa Díez, al tratarse de una sustitución que no tenía nada que ver con lo que defendía esta diputada.



En cambio, las tres enmiendas del PP, han agregado las mismas fuentes, implican una mejora del texto inicial y el único cambio que introducen es la eliminación del plazo.



La única modificación sustancial que introduce el PP es la de eliminar el plazo de tres meses que inicialmente Rosa Díez proponía para que el Gobierno iniciara el procedimiento previsto en el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local para la disolución de los ayuntamientos gobernados por el PNV