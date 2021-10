Iberiaen una nueva jornada de retrasos generalizados y desajustes en la programación que la empresa achaca a una huelga de celo no declarada de los pilotos, aspecto que niegan los representantes del Sepla. Según fuentes de Iberia, la mayor parte de los vuelos cancelados son de corto o medio largo, y la mayoría de ellos tienenSin embargo, los vuelos que unen España y el continente americano no se han visto afectados por las anulaciones.(normalmente se sitúa en un 85%),El pasado viernes, laen la que requería el cese de "estas alteraciones" y la vuelta a la normalidad y advertía de que se adoptarán las medidas disciplinarias pertinentes contra "los incumplimientos individuales que puedan ser acreditados".Asimismo, ha indicado que Iberia mantiene la previsión de volver a reunirse con el sindicato de pilotos Sepla el próximo miércoles, 17 de diciembre, para continuar con la negociación del convenio.Anunciaba también que la compañía exigirá a la Sección Sindical del Sepla y a sus componentes "la reparación de los perjuicios económicos ilícitamente ocasionados a la empresa".Además, asegura que denunciará ante las autoridades de Aviación Civil las alteraciones producidas por los pilotos para que puedan ser sancionadas en virtud del reglamento de seguridad aérea.Por su parte, el, que amenaza también con acciones legales contra Iberia,y atribuye los retrasos y cancelaciones a la falta de personal.Sepla denuncia que en los últimos cinco años Iberia no ha incorporado nuevos pilotos. En la actualidad cuanta con 1.700 pilotos, pero debería contar con 300 más, según Europa Press.Desde el sindicato han vuelto a rechazar este lunes las acusaciones de Iberia referentes a una huelga de celo, pero consideraron que "a título personal" los pilotos son libres de negarse a trabajar fuera de su horario., recalcaron dichas fuentes.Los pasajeros de Iberia afectados por las cancelaciones y retrasos de vuelos de los últimos días pueden reclamar a la aerolínea una indemnización situada, según ha recordado este lunes la Unión de Consumidores (UCE). Según explica la asociación, ante una cancelación del transportista, el usuario tiene derecho al reembolso del billete o del viaje, pero además puede tener derecho a una indemnización, al no existir causa de fuerza mayor, sin perjuicio de otras acciones legales.UCE recuerda a los afectados que las reclamaciones deben ser presentadas en el mostrador de la compañía y que(reserva, billete, tarjeta de embarque, contrato o publicidad).