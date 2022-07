Un reportero iraquí le tira sus zapatos a Bush y le llama "perro"

Un periodista iraquí ha llamado "perro" al presidente de Estados Unidos, George W. Bush y le ha tirado sus zapatos durante una conferencia de prensa celebrada en su visita sorpresa al país asiático.



"Éste es el beso del adios, especie de perro", le ha chillado en árabe Mountazer al-Zaidi, periodista de la cadena suní antiamericana al-Bagdadia, que emite desde El Cairo.



El personal de seguridad iraquí y los miembros del servicio secreto estadounidense han saltado sobre él y lo han reducido mientras forcejeaba y acusaba a Bush de ser el responsable de "la muerte de miles de iraquíes".



El incidente se ha producido en la sala donde Bush comparecía junto al primer ministro iraquí Nuri al-Maliki, con el que acababa de firmar de manera simbólica el acuerdo de seguridad entre ambos países, que contempla la retirada de las tropas americanas para finales de 2011.



Bush se lo toma con filosofía



Los zapatos fallaron su objetivo por unos 4,5 metros. Uno de ellos pasó por encima de la cabeza de Bush y chocó contra la pared que estaba detrás de él y de Maliki. Los periodistas en la sala han ofrecido sus disculpas en nombre del pueblo iraquí.



"No se preocupen. Gracias por sus disculpas en nombre del pueblo iraquí. No me ha molestado y, si quieren saberlo, el zapato es de la talla 44", ha bromeado Bush con una sonrisa incómoda mientras Maliki ha puesto un gesto de tensión.



"No me he sentido ni siquiera amenazado por esto", ha subrayado el presidente saliente, que ha pedido tranquilidad a todo el mundo mientras el jaleo se formaba en la sala.