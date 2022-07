El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, considera una "cifra razonable" que las compañías. Una situación que se produce cuando los ingresos son insuficientes para cubrir los costes del sistema eléctrico.Las eléctricas y el Ministerio de Industria llevan semanas celebrando reuniones para buscar soluciones al déficit de tarifa que resulten asumibles por las empresas, los consumidores y la Administración.En declaraciones a los medios de comunicación antes de inaugurar el Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial hispano-indio, Sebastián ha reconocido que las negociaciones "no son fáciles".y que "contribuyan con una quita importante del déficit tarifario", que situó en un tercio del total de los desfases que se produzcan.El sector "no quiere ver afectada su cuenta de resultados", pero "debe entender que es bueno" para "acabar con la incertidumbre regulatoria y financiera" y con "la hipoteca que han heredado los consumidores", ha añadido."En la actual situación de restricción financiera, el, ha apostillado.El, de los que 12.990 no están pagados. De estos últimos, 7.950 millones todavía no se han colocado entre los bancos por la crisis financiera.La parte que deben aportar los ciudadanos en la resolución del déficit es mediante incrementos tarifarios.Precisamente, el Ministerio envió el miércoles su propuesta de incremento de tarifas , en la que se recoge unSebastián explicó que la propuesta de su departamento tiene "carácter progresivo" y especificó que en el tramo de tarifas de los pequeños consumidores, "con renta más baja", la subida supondría pagar el 2,5%, lo que significaríaEn el tramo de grandes empresas y consumidores, el aumento "sería algo superior", hasta alcanzar la media total del 3,5%.Sebastiány consideró "prematuro" avanzar nuevas revisiones al alza en el precio de la luz, a partir del próximo julio, fecha en la que nuevamente se deben revisar las tarifas eléctricas.Asimismo, insistió en que la subida del precio de la luz "depende" de que finalmente se alcance un acuerdo con el sector eléctrico y reiteró que, de lo contrario, "no habría subida".La patronal del sector eléctrico, Unesa, considera que la subida de la tarifa de la luz propuesta por el Gobierno para el 1 de enero de 2009 es "un primer paso que puedey, desde este punto de vista, juzga "positiva" esta revisión tarifaria.Una fuente de Unesa ha indicado a Servimedia que "hay que tener en cuenta que esta subida es un epígrafe", dentro de un acuerdo más general, en el que se está trabajando.La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha afirmado que la subida de la tarifa de la luz anunciada por el Ministerio de Industria esSegún esta organización, "probablemente sea sólo la primera de las subidas que padecerán los consumidores a lo largo de este año".Además, criticó que, por primera vez, la subida se plantee en términos monetarios en vez de en porcentajes, como suele ser habitual, lo que dificulta a los usuarios el cálculo de lo que va a subir su recibo de la electricidad.Según la OCU,, muy por encima de lo anunciado por Industria.