Los grupos parlamentarios del Congreso han expresado su rechazo a la petición del PP de reprobar al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, por usar medio millón de euros del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) para costear la obra del artista Miquel Barceló en la cúpula de la sede de la ONU en Ginebra. A falta de que se celebre la votación,por destinar a la cúpula créditos de cooperación de manera "irregular, inmoral e ilegal", según el portavoz del grupo popular, Gonzalo Robles.Según Robles, la normativa permite destinar el FAD a organismos multilaterales o países en desarrollo, pero no a una entidad privada."Se molestan porque cogieron dinero de una caja y lo llevaron a otra, pero es la verdad", ha aseverado. El diputado del PP ha añadido: "¿Cuántas cosas se podrían haber hecho con 500.000 euros?".La portavoz del PSOE, Elena Valenciano, ha censurado la "demagogia" del PP por cuestionar la política de desarrollo del Gobierno. Para marcar la distancia "abismal" que separa a ambos partidos en materia de cooperación, ha recordado que el PP condonó 1.000 millones de euros de deuda de países centroamericanos a cambio de poner sus soldados al servicio de la brigada española que se desplegó en Irak en 2003 tras el derrocamiento de Sadam Husein.En el debate de la propuesta,de desaprobar al ministro de Exteriores por este asunto, aunque le han criticado el uso de 500.000 euros del FAD para financiar una obra que ha tenido un coste de unos veinte millones de euros. Para el diputado dela gestión de la remodelación de la cúpula ha estado marcada por la "confusión" y la "falta de claridad", y Exteriores podría haber evitado que la partida de medio millón de euros hubiera quedado en una "zona oscura".Elha calificado de "excesiva" la petición del PP, si bien ha cuestionado la conveniencia de gastar veinte millones de euros en decorar la Sala de los Derechos Humanos, según su diputado Aitor Esteban.El diputado deha convenido en que Exteriores ha cometido un "error político y estético" por destinar a una obra de arte recursos "sin conexión" con los créditos FAD.El diputado deha considerado más razonable reprobar a Moratinos por su política hacia Cuba, Venezuela y el Sahara Occidental que por el empleo sin "rigor" de estos fondos en la obra de Barceló.Éstauna acción no recogida en el Reglamento de la Cámara y que no tiene carácter vinculante.