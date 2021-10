Livni asegura que la tregua con Gaza ha muerto e insta a Barak al contragolpe

La ministra israelí de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, ha dado por muerta la tregua en Gaza y ha instado al titular de Defensa, Ehud Barak, a "actuar" en vez de pretender que el alto el fuego con Hamás sigue vivo.



"No hay alto el fuego en Gaza. Quien llame a eso 'calma' no sabe lo que está pasando allá. Quien sea responsable de la seguridad debe actuar", ha manifestado Livni al comienzo de la reunión semanal del consejo de ministros en el que mantuvo un rifirrafe verbal con Barak, informan medios locales.



"Ahora mismo, necesitamos ideas frescas sobre si debemos actuar o no", señaló Livni con relación a la veintena de cohetes Al-Kasam y proyectiles de mortero lanzados por las milicias palestinas contra Israel en las últimas 48 horas.



Barak acusa a Livni de electoralismo



El ministro de Defensa devolvió el golpe con una alusión a la proximidad de las elecciones legislativas en el país, el próximo 10 de febrero, a las que Livni se presenta al frente del Kadima, mientras que Barak encabeza la lista laborista.



"Sé que éste es un momento político delicado y soy consciente del sufrimiento de los residentes (en las localidades israelíes blanco de los proyectiles palestinos), pero la operación (militar) será inevitable y soy responsable de ello", respondió.



Ninguna de las dos partes cumple el acuerdo



El alto el fuego entre Israel y Hamás fue acordado con mediación egipcia el pasado 19 de junio para seis meses.



Según sus términos, las milicias palestinas tienen que dejar de lanzar cohetes y proyectiles de mortero contra las localidades vecinas en Israel, que debe, por su parte, suspender sus ataques a Gaza y levantar progresivamente el bloqueo al territorio.



Tanto Israel como las milicias palestinas violan a diario el cese de las hostilidades desde que hace un mes el Ejército hebreo matase a seis milicianos al internarse en Gaza para destruir un túnel subterráneo presuntamente excavado para capturar soldados israelíes.



Desde entonces, veinte palestinos han muerto en operaciones militares israelíes.



Las milicias palestinas han disparado en ese período contra el territorio israelí dos centenares de cohetes y proyectiles de mortero, que no han provocado víctimas.



Israel libera a 230 presos palestinos



Israel ha aprobado los nombres de los 230 palestinos que excarcelará el martes con motivo de la fiesta musulmana del sacrificio, tras borrar a los veinte reclusos de Gaza incluidos en el listado inicial.



El comité gubernamental para liberaciones de palestinos ha retirado del cómputo definitivo a los reclusos originarios de Gaza a petición de varios ministros, pese a que sus nombres figuraban en la lista de excarcelables aprobada por el Ejecutivo.



"La probabilidad de que éstos no regresen al terrorismo es cero, por lo que no deben ser liberados", argumentó el titular de Seguridad Pública, Avi Dijter, uno de los contrarios a la excarcelación de presos originarios de Gaza, territorio controlado por el movimiento islamista Hamás desde junio de 2007.



La excarcelación fue una promesa del primer ministro israelí, Ehud Olmert, al presidente palestino, Mahmud Abás, en la última reunión que mantuvieron ambos en Jerusalén el pasado 17 de noviembre, y como gesto de buena voluntad hacia la Autoridad Nacional Palestina (ANP), su interlocutora en el diálogo de paz.