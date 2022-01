Azpeitia ha despedido esta tarde a Ignacio Uría Mendizabal asesinado por ETA el pasado miércoles , con un funeral al que han asistido, entre otros, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia. Cientos de personas abarrotaban desde más de una hora antes de su comienzo la iglesia de San Sebastián de Soreasu de Azpeitia, donde se ha celebrado el funeral.Las exequias fúnebres han sido oficiadas por el obispo de San Sebastián,, y una treintena de sacerdotes. Uriarte ha lamentado el atentado y ha asegurado que ETA "ha vuelto a dejar herida a la sociedad" y se ha preguntado "si este es el camino a la liberación que ETA había prometido, ¿Qué liberación?"."Un hombre ha sido. Un hijo de Dios ha sido tiroteado como un criminal. Una familia ha sido sumida en un mar de dolor. Un empresario que brinda trabajo ha sido eliminado violentamente", ha afirmado el obispo. Además,y ha pedido a la sociedad que "apoye la construcción de la 'Y vasca'", en la que trabajaba la empresa de Uría.El funeral ha concluido a las 20:40 horas y, a su término, los cientos de personas que se encontraban en el exterior de la parroquia han prorrumpido en aplausos.Tras el funeral,en la que se leerá un comunicado en contra de la banda terrorista ETA, basado en tres puntos: condena a a la banda terrorista, solidaridad con la familia y apoyo a los empresarios que participan en la construcción de la 'Y vasca'. Tras la lectura del comunicado se guardará un minuto de silencio.La marcha, secundada por miles de personas participan y organizada por las instituciones y la patronal vasca en Azpeitia, ha partido a las 20:50 de la plaza Pérez Arregi, contigua a la iglesia de San Sebastián de Soreasu y finalizará ante el Ayuntamiento.Dos hermanos del fallecido, Imanol y José María, una de sus hijas, Jaione, y el ex alcalde de Azpeitia Julián Eizmendi, han abierto la marcha con una pancarta en la que se lee el lema 'ETA Kanpora' (ETA fuera), que tambiénTras ellos, desfilan numerosos miembros de la extensa familia de Ignacio Uría, las ministras de Fomento, Magdalena Álvarez, y de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia; el lehendakari; el diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano; el presidente de la Asociación de Municipios Vascos, Jokin Bildarratz; consejeros del Gobierno Vasco como Joseba Azkarraga y Javier Madrazo, y distintos representantes empresariales.Pasadas las 19:15 horas, la comitiva fúnebre, compuesta por una furgoneta y seis vehículos que portaban numerosas coronas de flores, partió del tanatorio donde desde hace dos días se encontraba instalado el velatorio del empresario.En uno de estos coches viajaba la viuda de Uría, Manoli Aramendi, acompañada por algunos familiares, mientras que otros allegados, entre los que se encontraban hijos y hermanos del asesinado, seguían a los vehículos a pie en completo silencio junto a dos centenares de personas.La comitiva ha sido recibida en un respetuoso silencio por cientos de personas que se aglomeraban en silencio en la plaza que hay frente a la iglesia con la intención de seguir el funeral por la megafonía instalada en el exterior del templo, al que, aunque apoyada por sus hijos, sobrinos y varios hermanos del empresario asesinado.Entre las autoridades que asisten a las honras fúnebres se encuentran el lehendakari, Juan José Ibarretxe, la consejera vasca de Transportes, Nuria López de Guereñu, el ex lehendakari José Antonio Ardanza y el diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, todos ellos del PNV.Al funeral también asisten políticos como los socialistas Leire Pajín y Patxi López; los miembros del PP Soraya Sáez de Santamaría y Antonio Basagoiti; el dirigente de EA Rafael Larreina; el líder de EB Javier Madrazo, y el de Aralar, Patxi Zabaleta.Entre los participantes también hay representantes empresariales vascos como Miguel Lazpiur y Eduardo Zubiaurre, el ex presidente del PNV Josu Jon Imaz, así como la viuda y una de las dos hijas del ex edil socialista de Arrasate (Guipúzcoa) asesinado por ETA este mismo año, Isaías Carrasco.Una ikurriña con tres crespones negros colocada esta tarde por orden del alcalde, Iñaki Errazkin (ANV), ondea desde esta tarde a media asta en la fachada del Ayuntamiento de Azpeitia , según fuentes municipales.En las dos jornadas transcurridas desde que se produjo el asesinato por ETA del empresario Ignacio Uría. Esta tarde sin embargo, la ikurriña ondea en solitario y a media asta en señal de luto.El operario municipal que la ha colocado ha explicado que el alcalde ha sido quien le ha mandado ponerla, aunque ha dicho desconocer si este gesto es fruto de un acuerdo municipal o si ha sido a iniciativa del primer edil.